日職／選進林威助發掘郭源治「一代鬥將」星野仙一

被稱為「一代鬥將」的日職傳奇教頭星野仙一，今（6）日上午因胰臟癌過世，享年 70 歲，星野過去曾多次帶領各球團拿下聯盟冠軍，如：1988、1999 中日隊、2003 阪神虎隊、以及 2013 年樂天金鷹（日本一），星野可說是日職各隊都十分尊敬的名教頭。

看似嚴格的星野，其實也有他「鐵漢柔情」的一面，雖然他時常作風強勢，但他疼惜球員的心令人感動，甚至會為了球員跟對方大打出手，就連「世界之王」王貞治，星野也曾跟他嗆聲過。

不過星野在就任中日隊監督時，不但拔擢郭源治為終結者，還選進大豐泰昭（陳大豐），並且為日後的中日王朝建立基礎，當時的中日隊在落合博滿離隊下，需要重建的力量，但星野培養出立浪和義、今中慎二、山本昌等好手，就任前中日隊連續 2 年都是第五名，但他短短 2 年就把球隊帶進冠軍戰，1999 年，他也再次幫中日隊推向央聯冠軍。

此外，星野仙一對台灣球員似乎也有緣份，2002 年星野仙一再度施展魔法，先在選秀會上挑進台灣球員林威助，2003 年在他領導下，片岡篤史、金本知憲、伊良部秀輝、下柳剛都表現出色，最後他因身體為由，轉任球團顧問。

2013 年星野幫助樂天球團拿下日本一，也是他個人生涯第一座，還是打敗「永遠的敵人」巨人隊，星野仙一不但被高拋，還率領田中將大等球員來台灣打亞職大賽。

而去年春訓，星野也特別注意宋家豪的狀況，請來郭源治以「研修」身份幫助宋家豪調整，果然讓他在球季表現越來越好，甚至未來有機會爭取「終結者」的表現，雖然星野仙一已過世，但他跟台灣球員的「羈絆」，仍令人十分感動。



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』