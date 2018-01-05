前董座遭檢調搜索約談，富驊表示對財務業務均無影響

【財訊快報／王宜弘報導】富驊 (5465) 前董事長張連生所有的全特技術工業股份有限公司涉違反證交法，遭到檢調搜索約談，富驊週五 (5 日) 發出重訊指出，涉案的富驊航太已非該公司子公司，且媒體報導所指事宜乃前任董事會決策，對該公司財務業務均無影響。富驊週五股價下跌 3.42% 或 0.8 元，收在 22.6 元。該公司發展伺服器機殼業務，獲得神達 (3706) 入股策略聯盟，後偉訓 (3032) 收購入主，營運調整奏效，股價去年最高達 30 元。



根據報載，IDF 戰機零件製造商全特技術公司，因無法償還積欠國防基金會的 3.6 億元，全特董事長張連生憂心公司如被強制執行，他投資公司的 2 億元將無法回收，涉嫌與其時任富驊企業股份有限公司董事長的兒子張永達，設立子公司以 6 億元高價向全特公司收購土地廠房，違反證交法非常規交易罪，因此遭檢調搜索約談張家父子等人到案說明。



富驊週五發出重訊指出，該公司前子公司富驊航太取得全特公司土地廠房一案，富驊已於 105 年 5 月處分富驊航太股權，因此已非其子公司，而此事件係屬富驊前任董事會之決策，董事張連生、張永達目前並未參與該公司之經營管理，對該公司財務及業務並無影響。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』