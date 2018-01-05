國際金融協會：新興市場2018面臨巨大債務展期風險

彭博社報導指出，國際金融協會 (IIF) 表示，新興市場 2018 年面臨巨大債務展期風險。近年來享受前所未有海外融資盛宴的開發中國家，如今在全球各地央行都勢在收緊貨幣政策之際，正面臨債務在融資挑戰。



Hung Tran 等 IIF 資本市場專家在 1 月 4 日的報告中指出，新興市場今年的債務展期風險很高。在利率上揚的環境下，硬通貨幣 (Hard currency) 的升值將對一些新興市場構成很大的風險。



根據 IIF 方面估算，截至 2018 年年底，總計將有超過 1.5 兆美元的新興市場債券和銀團貸款到期，其中美元債比重達到 26%。報告稱，中國、俄羅斯、韓國與巴西的美元債償付負擔相對較重。



IIF 估計，新興市場國家去年的外幣債券發行量已經創下 6,000 億美元的紀錄水準。報告指稱，雖然一些國家減少了對海外融資的依賴，但是沙烏地、捷克和土耳其的海外舉債卻出現了進一步成長的態勢。



IIF 表示，隨著全球各地央行朝著十多年來的首次的同步緊縮逐漸成型，最終全球融資成本的普遍上升，將會使得高負債主權國家的償債能力受到影響。



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