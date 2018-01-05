中國銀監會表示，將配置更多金融資源至農村重點領域，健全農村金融

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國銀監會週四召開會議宣布，將按照中央農村工作會議要求，把更多金融資源配置到農村經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，加大相關信貸投入；並健全適合農業農村特點的農村金融體系，推動各類涉農金融機構回歸本源。銀監會網站刊登的新聞稿提到，將把普惠金融重點放在鄉村，建立普惠金融常態化督查機制；同時完善村鎮銀行準入條件，繼續發展村鎮銀行等小微金融機構，提高農村基礎性金融服務的覆蓋率、滲透率和便捷性。「要堅持以農業供給側結構性改革為主線，著力增強銀行業服務鄉村振興戰略的能力，著力打好精準脫貧攻堅戰，著力健全適合農業農村特點的農村金融體系。」



會議指出，將推動金融資源進一步向 “三農” 傾斜，積極支持農業供給側結構性改革，助力農業農村現代化、農村一二三產業融合發展、集體經濟壯大和新型農業經營主體發展，加大對農村建設重點領域和薄弱環節的信貸投入。



同時，強化金融服務方式創新，探索適合新型農業經營主體的農業設施抵押貸款、大型農機設備租賃以及訂單融資、應收賬款融資等業務，深入推進 “兩權” 抵押貸款試點。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』