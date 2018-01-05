推手是誰？7億美元買盤從天而降 黃金刷3個月高位

據 FX168 財經網報導，資料顯示，COMEX 最活躍黃金期貨合約在台灣時間週五 (5 日) 凌晨 3:33 一分鐘內成交量為 5283 手，交易合約總價值近 7 億美元。現貨黃金短線突破加速上揚逾 10 美元，刷新 9 月 15 日以來高位至 1325.80 美元，漲幅達 1%。

連續月紐約黃金 (GCZ7) 走勢

目前，這一走勢背後的直接推手尚不可知。此前 10 分鐘左右，美國國防部長馬蒂斯 (James Mattis) 表示，美國與韓國的聯合軍演將在韓國冬季殘奧會結束之後開始。這或許令投資擔憂地緣緊張局勢升級。

對此，Forexlive 最新撰文指出，技術上，黃金本周稍早突破 1300 美元大關之後吸引了更多買盤。上行初步目標位於 2016 年 11 月波動高位 1337 美元，更大阻力位於 2017 年高位 1357 美元，如突破則上探 2016 年波動高位 1375 美元。黃金需要跌破 1300 美元水準才會嚇走買家，進而給予賣家更多控制權。

知名貴金屬網站 Kitco 高級市場分析師和專欄作家 Jim Wyckoff 撰文指出，貴金屬多頭將一些早期獲利回吐的壓力視為買進良機。

週四公佈的美國 12 月 ADP 就業報告顯示，私營部門就業人數驟增 25 萬人，遠高於預期的 19.5 萬人。消息傳出後，金價和銀價下跌，但隨著買家進場，金價迅速回升。

現時交易員和投資者的目光聚焦在美國勞工部週五 (5 日) 公佈的的就業報告。這份報告可以說是 1 月美國最重要的資料。預計 12 月非農就業人數將增加 18 萬人。但報告表現強勁可能會削弱貴金屬市場的樂觀情緒，因市場認為美國聯準會 (Fed) 將更有可能以更快的速度升息。不過，Wyckoff 認為，美國利率的上升在很大程度上已被 2018 年的市場所消化。

值得注意的是，全球股市週四普遍走強。中國週四公佈了一些樂觀的經濟數據，提振了全球股市。美國股指今天創下新高，道瓊工業平均指數週四收盤首度站上 25000 點大關，並創下上漲 1000 點的史上最快速度。全球股市的上漲對競對資產貴金屬來說是一個看跌的因素。

其他基本面方面，伊朗的緊張局勢仍然持續，繼續影響市場，支撐了避險的黃金和白銀市場，也推動原油市場。

截至 12 月 26 日前 2 周，紐約商品交易所黃金投機空頭減少 320 萬盎司。

根據 GFMS 資料，印度 12 月黃金進口月增 40% 至 220 萬盎司。本地珠寶商在禁鈔令後重新囤貨，使得去年總進口上漲 67% 至 2750 萬盎司，為 2015 年以來最高水準。

從技術方面看，目前黃金已成功挑戰 1320 阻力位，有可能繼續漲至 1330 美元以上，上升浪將有可能延伸至 1350 美元；下行方面的即時支撐是日內低點 1305.61 美元，接下來是 1300 的整數關口，若跌破此位，金價將會考驗百日均線，即 1288 美元附近。