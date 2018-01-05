美國商業飛船計劃今年載人首飛

新華社1月5日消息，美國航天局4日說，波音公司和太空探索技術公司各自研制的商業飛船將于今年實施載人首飛測試。這是美國自航天飛機退役以來第一次從美國境内實施載人發射。

美國航天局當天發表聲明介紹了商業載人項目的進展情況。按計劃，波音將從佛羅裡達州肯尼迪航天中心41号發射台利用“宇宙神V型”火箭發射“星際客機”飛船，而太空探索技術公司將從肯尼迪航天中心39A号發射台利用“獵鷹9”火箭發射載人“龍”飛船。

“星際客機”的第一次測試飛行不載人，將前往國際空間站并與之對接兩周，然後返回地球并在降落傘的幫助下在美國西部着陸。之後，“星際客機”將進行第一次載人飛行，攜帶兩名宇航員前往空間站，最終飛船同樣將返回美國西部。

聲明沒有透露“星際客機”的具體發射時間，但美國航天局去年10月曾透露，不載人飛行將在8月，而載人飛行于11月實施。

載人“龍”飛船將于今年第二季度實施一次不載人示範飛行，同樣將前往國際空間站。之後，該飛船將于第三季度進行第一次載人示範飛行，攜帶兩名美國宇航員往返國際空間站。

聲明說，兩次載人試飛將代表着“載人航天重返美國的一個重大里程碑”。

美國航天局說，如果一切順利，兩家公司將從2019年開始正式執行空間站載人飛行任務，到2024年空間站退役前將各自執行6次載人任務。

自2011年美國航天飛機退役後，美國運送宇航員往返國際空間站全部依賴俄羅斯飛船。為改變這一尴尬局面，美國大力發展商業載人航天，希望今後向空間站運貨和運人都依靠商業飛船完成，并于2014年選擇波音和太空探索技術公司研制載人飛船，合同總額68億美元。

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