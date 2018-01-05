能源轉型漲電價？經部：產業、民生應可負擔

英國媒體質疑，政府力推能源轉型，卻對成本不甚清楚，將面臨供電尖銳緊促等 3 大挑戰。經濟部能源局今 (5) 日大動作舉行記者會澄清，強調推動能源轉型過程中，已充分考量電力穩定供應以及供電成本衝擊。經濟部並認為，能源轉型對國內電價的影響還需要觀察，即使漲價，產業以及民生也不至於無法負擔。

英國金融時報日前報導，台灣減少煤炭使用、促進再生能源發電等能源轉型計畫，將面臨成本不確定性、供電尖銳緊促、逐漸淘汰核電承諾的 3 大挑戰。並認為，台灣開發離岸風電面臨較其他國家更多困難，政府對能源轉型成本仍不甚清楚。

面對國際媒體的質疑，經濟部先在昨日深夜近 11 時發布書面新聞稿澄清，今日又大動作由能源局官員舉行臨時記者會對外說明。

能源局強調，政府推動能源轉型的目的是希望在 2025 年達成非核家園及再生能源發電占比 20% 的目標，也會逐步減少燃煤占比並增加燃氣機組的發電占比。能源局指出，這樣的能源配比正好對空汙減排會有正面貢獻，而政府已充分考量電力穩定供應以及對供電成本的衝擊。

經濟部強調，能源轉型過程中，政府絕對會確保供電穩定，包含未來幾個重大投資計畫及電動車輛政策的用電需求，今 (2018) 年的備轉容量率仍可維持在 6% 以上， 2019 年到 2025 年間，備轉容量率更可達 10% 以上。

至於能源轉型對電價的衝擊，經濟部認為，影響電價的因素包含燃料價格及發電技術是否成熟，未來電價是否真的會受影響，還有待持續觀察。不過經濟部強調，我國電價在全球排名前 7 低，初步評估，未來電價即使受影響，也不致讓產業或民生無法負擔。至於每月用電量 330 度以下的民生用電不會調漲的承諾也將維持，呼籲民眾放心。

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