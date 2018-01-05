挑戰29.5新台幣早盤衝29.531、升5.9分

在台股開紅及亞洲主要貨幣韓元等兌美元升值下，新台幣兌美元今（5）日早盤先貶後升，並一度觸 29.531 元、升值 5.9 分。

受惠於就業數據較預期強勁，美股 4 大指數漲勢未歇，道瓊工業指數終場上漲 152.45 點，漲幅 0.61% ，收在 25075.13 點，首度於收盤站上 25000 點大關；那斯達克指數漲 12.38 點或 0.18% ，成為 7077.91 點。台股今日開盤漲 8.29 點，加權指數以 10856.92 點開出，目前翻黑下跌 6 點左右。

國際匯市部分，韓元一度升破 1060 價位，來到 1059.29 韓元兌 1 美元，目前在 1061.6 價位；日圓在 112.68 至 112.8 日圓兌 1 美元震盪；人民幣兌美元中間價來到 6.4915 元，較前一交易日中間價大升 128 基點。

至於新台幣，匯銀人士指出，新台幣兌美元早盤以 29.6 元、貶值 1 分開出後，隨著台股開紅，加上亞洲主要貨幣韓元等兌美元升值下，新台幣兌美元止貶回升，並一度觸 29.531 元、升值 5.9 分，不過，台股盤中翻黑，新台幣目前在 29.54 元震盪。

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