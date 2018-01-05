【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆美股再創新高，台股漲勢延續

挾美股再創新高氣勢，台股延續漲勢，加權指數開盤跳空開高，盤中回測 10800 點整數關卡支撐，收盤上漲逾 47 點。終場台指期上漲 49 點 (+0.45%)，逆價差 11.63 點，電子期上漲 2.5 點 (+0.56%)，逆價差 0.65 點，金融期上漲 3.6 點 (+0.3%)，逆價差 3.11 點，非金電期上漲 39 點 (+0.31%)，正價差 3.52 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 525 口，淨空單部位 1312 口；投信淨空單增加 1 口，淨空單部位 33599 口；外資淨多單增加 988 口，淨多單部位 51919 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲，收長下影線紅 K 棒，短中期均線轉強走揚，籌碼面部分，單日成交量能增加到 1431 億餘元，外資上市現貨買超金額約 54.50 億元，期貨未平倉淨多單 51919 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.84 變動到 1.79，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 165,414 口。

