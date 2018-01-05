【大昌投顧】盤前分析－籌碼面外資連買，持續觀察外資動向



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，延續反彈向上，K 線連 6 紅，量能維持並未明顯收斂，午盤雖一度走跌，但尾盤奮力向上，收至當日最高點，終場以上漲 47.06 點作收。短線上月、季線趨勢翻揚向上，並且出現多方缺口，在未回補以前，依舊偏多看待，前波高點要挑戰突破，仍需量能維持，才較有機會，籌碼面外資連買，挹注台股動能，持續觀察外資動向。

2. 櫃買指數漲勢相對加權指數強勁，再創波段新高表現，前高已經突破，目前站在月、季線之上，留意後勢若能量價齊揚，未出現背離，中小型個股有機會表現。

3. 金融指數震盪收高，再創波段新高，依舊是多方格局，後勢可持續追蹤。電子指數挑戰季線，目前尚未站回，依舊觀察權值股能否延續漲勢，而強勢族群有被動元件、網路通訊、主機板、LED 等。傳產類股則由食品、自行車等表現較佳。

4. 前日又傳出特斯拉 Model 3 電動車的生產目標又遇危機，再度延後生產進程，交車量僅達 1550 輛，連市場預測均值 4100 輛的一半都不到。如今特斯拉改口表示，要到第二季才能達到每周生產 5000 輛的目標，相關概念股則受消息影響走弱。

5. 根據 PLATTS 報導，遠東區五大泛用樹脂現貨報價新年開紅盤。無懼面臨年底去庫存的拋售壓力，目前油價也高檔整理，塑化族群仍可留意。

