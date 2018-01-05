【統一證券】盤前分析－資金行情發酵，指數挑戰前高



◆盤勢分析

在美股三大指數新年後連續齊創新高帶動下，台股資金行情顯著延續，加上對於企業獲利前景的良好預期使買盤紛紛歸位，指數拉出連六紅的強勢格局。對台股後市看法，分析如下：

第一、國際股市部分。美國聯準會公布 2017 年 12 月份會議紀要，官員普遍認為，除非通膨在減稅政策影響下出現加速回升的狀況，才會考慮加快升息速度，且絕大多數聯準會官員均維持循序漸進升息的立場；此內容符合市場預期，使投資氣氛維持樂觀，加上本周川普將與共和黨討論 2018 年立法議程，預計持續推動基礎建設計畫及放鬆金融監管，將有利於美股後勢表現。

第二、類股輪動顯著。以昨日盤面觀察，除被動元件的奇力新及美磊因為合併案激勵股價雙雙跳空漲停，同族群的智寶、華新科、國巨仍維持強勢外，LED 族群的晶電、長華科、隆達、宏齊，網通族群的正文、眾達 - KY、智邦、中磊、明泰等今日也脫離整理區間發動攻勢，顯現在新的一年市場資金積極布局以漲價、Mini LED 應用、5G 概念等前景具想像空間的題材類股，且龍頭台積電連續四日跳空上攻，帶頭作強勢穩盤，將使指數以穩健步伐重新挑戰前波高點。

第三、技術面觀察。台股指數出現罕見的連六紅，短中長期均線持續走揚格局，KD 與 MACD 指標均呈現偏多訊號，且籌碼面上，外資在連假後積極於期現貨同步作多，量能持續加溫但未有失控狀況，台股可望續攻前波高點 10882 點。

