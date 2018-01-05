美股盤中─就業數據強勁 道瓊大漲逾180點 首度突破25000點

美國公布一項就業數據較預期強勁，道瓊工業平均指數週四大漲逾 180 點，首度穾破 25000 點大關，並創下上漲 1000 點的史上最快速度。

分析師說，一年前，道瓊觸及 25000 點只是瘋狂想法。這漲勢有著重要的象徵意義，更重要的是，推升股市的經濟強勢。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數上漲 152.27 點或 0.61% 至 25074.95。

Nasdaq 指數上漲 17.40 點或 0.25% 至 7082.93。

S&P 500 指數上漲 13.17 點或 0.48% 至 2726.23。

ADP 公司公布，美國私人企業 12 月新增就業 25 萬人，分析師預估為新增 19 萬人。

分析師說，這項數據強勁，工作職缺數量接近記錄高點，許多人被上升的工資所吸引，加人了就業行列。

IHS Markit 公布 12 月採購經理指數下降至七個月低點。

週五，美國將公布 12 月就業報告，為市場所重視。

2018 年開始，股市表現強勁，Nasdaq 創下自 2006 年以來，最佳的一年中前二個交易日走勢。

2017 年，美國股市表現亦亮麗，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均至少上漲了 19.4%。

分析師說，未進場的人錯過了去年的大行情，預期今年仍將是股市強勁的一年。