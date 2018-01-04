【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

10800 整數心理關卡穩守，日線連六紅！

台股今日再度開高走高，10800 整數心理關卡成功守穩，再度呈現上漲的格局，十日線與半年線呈現黃金交叉格局，月線上彎，準備迎頭趕上，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能再度放大超越 1400 億，代表投資人信心回籠，今日的震幅只有 59 點之多。收了一根中紅 K，指數守穩 10800；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股漲跌互見，其中漲幅最高的是觀光類股，漲幅達 1.3%，油電燃氣、半導體漲幅也超過 1%，電子零組件、光電、電機機械、通信網路、其他類、資訊服務、航運、貿易百貨、電子通路、金融、紡纖、生醫、塑膠、食品等也均收紅。

至於下跌類股則以汽車跌幅最重，達 1.1%，造紙也下跌逾 1%，其他電子、電器電纜、玻陶、鋼鐵、橡膠、化學、建材營造、化學生醫等也均收黑。

電子權值股則由台積電一馬當先，一度站上 240 元大關，至於鴻海及大立光則是相對疲弱，鴻海因為外資報告調降目標價，股價下跌近 1.5%，大立光也一度跌破 4100 元。

儘管母公司鴻海走勢疲弱，但是鴻家軍的中小型股卻是相當來電，包括建漢大漲逾 8%，榮創、廣宇、臻鼎 - KY、台揚、京鼎、乙盛 - KY、樺漢漲幅也均超過 1%。

今天多方指標仍是集中在被動元件族群，其中奇力新宣布換股合併美磊，兩家公司今天雙雙跳空漲停，奇力新尾盤還有近 1.7 萬張買單高掛，美磊漲停買進掛單更高達 22 萬張，也帶動鈞寶、華容、佳邦等同步亮燈漲停。

至於被動元件龍頭廠國巨早盤也一度越過 400 元大關，最高來到 420 元，續創掛牌新高，不過尾盤未能守住 400 元關卡，但是包括智寶、越峰、華新科、立敦、信昌電、立隆電、奧斯特、九豪等，也均上漲逾 1%。