【華冠投顧】丞唐講股：台股強軋 類股輪翻上陣 -何丞唐 分析師

美國股市三大指數再創高，帶動台北股市上揚，今日由最大權值股 2330 台積電領軍上攻，使指數終場站穩 10800 點，終場加權指數上漲 47 點，收在 40848 點，成交量為 1431 億元。

盤面上，3481 群創、2603 長榮、2367 燿華、2409 友達、6182 合晶、4906 正文、2448 晶電、3059 華晶科、6116 彩晶、6127 九豪、2481 強茂、2426 鼎元、3062 建漢、4908 前鼎等放量收紅；2317 鴻海、1314 中石化、2344 華邦電、6120 達運、2303 聯電、2023 燁輝、1312 國喬、2014 中鴻、3026 禾伸堂、6153 嘉聯益等則收黑。

近期外資在現貨連 6 買，累積 6 天以來買超達 300 億元，外資今日也在期貨加碼多單 988 口，未平倉餘額來到 51919 口，籌碼多方強勢表態。類股輪動方面，大型權值股包括三王及金融股、塑化等族群見回升，中小型個股則上演軋空行情。後市仍偏多，但需提防指標過熱技術性回檔，個股表現。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

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