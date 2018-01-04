【華冠投顧】智寶波段大漲6成 準備布局5G新標的

藍慶賜分析師

大盤連 6 紅準備挑戰前高 10882，OTC 領先大盤突破前高再創波段新高，台股開紅盤以來多頭氣勢如虹，人氣沸騰成交量明顯增加，紅包行情可期。今天盤面漲停家數多達 30 家，國巨集團奇力新併購美磊的利多再度推升被動元件族群上漲，(3068) 美磊、(6155) 鈞寶、(2456) 奇力新、(5328) 華容、(6284) 佳邦 5 檔亮燈漲停、(2375) 智寶差一檔漲停。晶電預期 Mini LED 將於上半年亮相炒熱題材， LED 族群在龍頭晶電的帶動下，尾盤上演軋空秀，(6548) 長華科、(2448) 晶電漲停，(2426) 鼎元、(2340) 光磊、(3437) 榮創、(3031) 佰鴻等同步大漲超過 5% 以上。昨天強勢的矽晶圓族群則漲跌互見，(3532) 台勝科漲多回檔，(6488) 環球晶、(6182) 合晶、(3016) 嘉晶等仍維持上漲走勢。

◆個股技術分析：

(2375)智寶今天再大漲 9.6%，股價從 11/24 上漲以來已大漲 86%，慶賜 12/12 買進布局，期間加碼了 2 次，波段操作獲利大賺 60%，有強的選股能力，就有賺錢的實力。當然漲幅已大的股票不建議追價了，接下來 1/9-1/12 的 CES 展會有很多高科技產品亮相，其中 5G 是訊號通訊的基本配備，是下一個明星產業，設備的 (4906) 正文、(2345)智邦、(3596)智易、(2332)友訊、(3062)建漢，光纖的 (4977) 眾達 - KY、(4908)前鼎、(3450)聯均，磊晶元件的 (4991) 寰宇 - KY、(3081)聯亞、(3105)穩懋、(3707)以及磊晶圓的漢磊、(3106)嘉晶等 5G 相關概念股可留意。慶賜用一樣的選股方法選出一檔 5G 的標的準備布局，歡迎有興趣的好友跟上慶賜的操作。