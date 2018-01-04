【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股再創新高 台股續漲47點再戰前高

期貨走勢

台指期週四上漲 49 點至 10837 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.63 點，電子期逆價差擴至 - 0.7 點，金融期逆價差縮至 - 3.11 點。現貨部分，三大法人買超 71.86 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1512 口至 17008 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 988 口至 51919 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2332 口至 12084 口。

週三美股三大指數續創新高，激勵台股今日以上漲 33 點開出，台股早盤延續昨日漲勢開高走高，推升指數逼近前波高點，不過一度賣壓湧現兩度拉回翻黑，所幸尾盤在台積電拉抬之下指數守穩在 10800 點之上，今日八大類股漲跌互見，其中以機電類股漲幅 0.59% 表現較佳，造紙類股跌幅 1.16% 表現較差。終場加權指數上漲 47.06 點或 0.436%，收在 10848.63 點，成交量能 1433.13 億，較前一日增加 15.89 億。今日外資在現貨持續買超 54.5 億元，小幅加碼台指期淨多單 988 口。今日櫃買市場漲勢領先大盤，終場上漲 1.09 點並突破前波高點，櫃買市場表現持續強勢，顯示本土資金積極佈局有題材發揮的中小型股。技術面觀察，週四大盤開高走高以帶下影線紅 K 棒站穩在 10800 點之上，距前波高點 10882 點僅一步之遙，且成交量能持續增溫，多頭行情可望持續發酵。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.84 降至 1.79，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.48% 降至 9.44%，賣權平均隱含波動率由 13.65% 降至 13.58%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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