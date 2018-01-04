【華冠投顧】台股強勢連六紅、感測題材行情起跑

鍾騏遠分析師

1) 大盤趨勢：

大盤已經連六紅，櫃買都創新高了，如果現在的看法還是保守看空的話，後續紅包行情肯定是賺不到了。為何這次台股這麼強勢？先前騏遠在盤後分析中，曾經提到 OCED 領先指標翻多這件事，有印象的人應該都還記得。依照過去的經驗，每次翻多的時候，都是全球股市大漲的時間。除此之外，台灣 12 月外銷出口數據還未公佈，這次的強漲是否提前反應領先指標的大漲？否則台股那來這麼大的勇氣，直接拉了六根紅 K，特別是 (2317) 鴻海還沈在水裡。所以經濟景氣回升，才是股市上漲的最重要的動能，只要經濟條件紅，台股沒有悲觀的理由。

2) 盤勢主流：

一直講被動元件，許多個股都漲多了，我們今天來看別的族群。先講感測吧，3059 華晶科今天帶量大漲，如果你還以為他是光學股的話，那就要多研究了。華晶科和美系大廠合作開發感測晶片，預期第二季出貨。今天登高一呼，另一檔 5351 鈺創也帶量大漲。另外，2448 晶電今天帶量漲停，6548 長華科漲停、2426 鼎元也大漲，另還有 2340 光磊、3437 榮創、3031 佰鴻都出氣帶量買盤。

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