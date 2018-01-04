【華冠投顧】紅包行情好戲連場 台星科大漲、嘉澤鎖漲停

◆盤勢分析

本週三天大盤已漲超過 200 點，正正呼應週二開紅盤提醒的「多頭拿回短中期掌控權，為紅包行情拉開序幕」，盤面電子與傳產熱絡輪漲，更重要的是內資主導的 OTC 市場今天漲幅 0.72%，指數創波段新高，印證先前強調「紅包行情是台股第一季傳統好戲，是內資主導的中小型股百花齊放行情，在多頭沒變心的態勢下，都會如期報到」。

大盤短線會因為賣壓累積到高檔水準及月線正乖離過大而出現震盪，但只要 1/3(三) 向上缺口 10710～10759 沒被完全回補都屬強勢整理，都保有再創新高能耐。多頭沒變心，指數會震會盪才更容易抓出中小型股強勢股，選對強股才是後續行情獲利多寡的關鍵。

◆追蹤個股:

《3533 嘉澤》是上週三盤前點名及上週五盤後影音進一步介紹的連接器績優廠，去年是重返榮耀的一年，光是前三季已賺 8.23 元，超過 105 全年及相當於 104 全年稅後 EPS，今年在英特爾新伺服器平台帶動換機潮、Typec 滲透率持續提升及訴訟費用減少下，營收及獲利將更上層樓。去年 11 月底法說釋出第四季訴訟費吃掉獲利及 12 月初大盤急回 600 多點的雙重利空也讓股價出現回檔低點，隨後法人沿路回補且融資減少，股價轉強回到推升軌道。上週看準時機做介紹，今天好事發生了，10:05 後鎖漲停下課，終場鎖單量高達 2136 張，後勢仍可期。

半導體封測《3265 台星科》是去年 12/21(四) 送給好朋友的之太極強股，週二預告本週會發動，週三盤後影音請大家好好關注隔天走勢，今天果然沒讓人失望，一大早活力充沛 + 8.7% 創波段新高 33.5，已上車的好朋友記得逢高笑納紅包。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。