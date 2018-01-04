台股盤中—台積電領軍半導體 站穩10800 個股表現空間較大

美股持續攻高，費半指數也回升，激勵台股今 (4) 日強勢表現，開盤力守 10800 點之上，盤中維持平盤上小漲格局，其中權值股僅台積電力守紅盤，彌補了鴻海以及大立光股價下跌的壓力，指數盤中雖然上攻力道有限，不過電子股成交動能回溫，盤勢仍有持續攻高機會。

台股指數今日維持平盤上小漲格局，權值股僅有台積電強勢表態，其餘個股包含鴻海、大立光等，都在盤下震盪，台塑化、中華電、國泰金、南亞、富邦金、聯發科等，也持續小跌整理。

強勢股集中二線中小型，其中華晶科宣布參展 CES，首度亮相 3D 感測晶片，利多加持加持股價直奔漲停，世芯 - KY 則受惠挖控熱潮，股價也亮燈漲停，其餘包含所羅門、華擎等，股價同樣強勢表態。

被動元件再起併購潮，奇力新併入美磊，兩家共同打國際盃，股價強攻漲停，燿華公布 11 月自結，獲利表現也亮眼，此外電子零組件股包含鈞寶、嘉澤、良維、健策、瀚宇博等，股價也都有 5% 以上漲幅。

半導體則是強勢族群，世芯 - KY 漲停，安國、新唐、鈺創、創意、京鼎、精測等，也都同樣有半根停板的漲幅，其中京鼎受惠半導體設備支出金額大幅成長，需求帶動下營運表現可期，另外精測則是第 1 季營運報喜，預期營收將較第 4 季成長 46%，7 奈米產品已經開始出貨。

整體來說，台股指數持續維持強勢格局，今日盤勢多頭頗有重回電子股的味道，尤其是先前多頭主力部隊半導體，法人認為，指數若可維持強勢整理，個股表現空間較多。