寒冬中的飆股：AM股

【撰文／黃清照】

眾人皆知，每年的寒冬是原物料跟 AM 的旺季，當中原物料的旺季是從 12 月中到隔年的 3 月中，而 AM 的旺季是從當年的 10 月到隔年的 4 月連續 7 個月，目前旺季較短的原物料如 PVC 的華夏，SM 的國喬、台苯，ABS 的台達化、甚至銅的一銅、榮電都大漲，但這些個股漲到封關前後都已出現大量，這代表在低檔介入的高手已逢高在獲利了結，未來應只適合短打或當沖，當然若有較適度的回檔且進入量縮時再布局時未來的獲利才會較大。而 AM 的東陽、堤維西業績皆不錯，且本益比在汽電零也較低，另這兩檔不只進入旺季且今年都有新訂單，另去年受到台幣升值 7.55％、提列不少匯損把基期壓低，我判斷台幣升值到 29.9～29.5 將告段落，2018 年台幣將會趨貶，這一些在 2017 年提列大量匯損的東陽、堤維西，第一種情形至少不會像去年再提列那麼多的匯損、且傾向有部份匯損會在 2018 年沖回來，如此東陽、堤維西 PES 應會較去年明顯提升。

堤維西：去年 Q3 EPS 0.51 元稍不如預期， Q4 再提列匯損壓低基期、今年匯損可沖回且 Q1 進入旺季、又獲得新訂單，今年 EPS 可由去年的 2.6 元跳升到 3.2 元：去年 H1 EPS 1.51 元還不錯，Q3 合併營收 39.72 億、較 Q2 的 40.02 億微減吻合預期，Q3 營業毛利 8.108 億，較 Q2 得 8.31 億季減 2.4％也吻合預期，但因公司提高營業費用約 4500 萬及提高所得稅約 2000 萬，使稅後淨利降為 1.5853 億、及單季 EPS 0.51 元，不如預期，但這屬做帳提高營業費用及提高所得稅，有心人刻意向下壓低以利其進貨，且 Q4 又因台幣升值提列匯損，但把基期壓低在去年，如此反可提升今年的 EPS，去年 11 月營收 14.0283 億，較 10 月的 8.92 億月增 12.879％、年增 3.71％，已看出旺季的效應顯現，而今年的寒冬是反聖嬰的現象，將會出現寒中更寒。今年 Q1 將不再出現匯損且又旺季，業績將會大跳升，尤其今年在東南亞市場及大陸轉投資的大茂偉瑞科進入高速成長期，估今年 EP S 可達 3.1～3.5 元，元月 2 日收 33 元股價低估，建議積極布局。

來源：《萬寶週刊》 1262 期

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