寒冬中的飆股：AM股

眾人皆知,每年的寒冬是原物料跟 AM 的旺季,當中原物料的旺季是從 12 月中到隔年的 3 月中,而 AM 的旺季是從當年的 10 月到隔年的 4 月連續 7 個月,目前旺季較短的原物料如 PVC 的華夏,SM 的國喬、台苯,ABS 的台達化、甚至銅的一銅、榮電都大漲,但這些個股漲到封關前後都已出現大量,這代表在低檔介入的高手已逢高在獲利了結,未來應只適合短打或當沖,當然若有較適度的回檔且進入量縮時再布局時未來的獲利才會較大。而 AM 的東陽、堤維西業績皆不錯,且本益比在汽電零也較低,另這兩檔不只進入旺季且今年都有新訂單,另去年受到台幣升值 7.55%、提列不少匯損把基期壓低,我判斷台幣升值到 29.9~29.5 將告段落,2018 年台幣將會趨貶,這一些在 2017 年提列大量匯損的東陽、堤維西,第一種情形至少不會像去年再提列那麼多的匯損、且傾向有部份匯損會在 2018 年沖回來,如此東陽、堤維西 PES 應會較去年明顯提升。

堤維西:去年 Q3 EPS 0.51 元稍不如預期, Q4 再提列匯損壓低基期、今年匯損可沖回且 Q1 進入旺季、又獲得新訂單,今年 EPS 可由去年的 2.6 元跳升到 3.2 元:去年 H1 EPS 1.51 元還不錯,Q3 合併營收 39.72 億、較 Q2 的 40.02 億微減吻合預期,Q3 營業毛利 8.108 億,較 Q2 得 8.31 億季減 2.4%也吻合預期,但因公司提高營業費用約 4500 萬及提高所得稅約 2000 萬,使稅後淨利降為 1.5853 億、及單季 EPS 0.51 元,不如預期,但這屬做帳提高營業費用及提高所得稅,有心人刻意向下壓低以利其進貨,且 Q4 又因台幣升值提列匯損,但把基期壓低在去年,如此反可提升今年的 EPS,去年 11 月營收 14.0283 億,較 10 月的 8.92 億月增 12.879%、年增 3.71%,已看出旺季的效應顯現,而今年的寒冬是反聖嬰的現象,將會出現寒中更寒。今年 Q1 將不再出現匯損且又旺季,業績將會大跳升,尤其今年在東南亞市場及大陸轉投資的大茂偉瑞科進入高速成長期,估今年 EP S 可達 3.1~3.5 元,元月 2 日收 33 元股價低估,建議積極布局。

