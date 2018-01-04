港股早段升77點 惟內險股逆市跌

外圍股市早段錄得升幅，為大市帶來上升動力，港股高開130點，其後升幅收窄，恆生指數最新報30637點，升77點；國企指數最新報12142點，升53點。
內險股今早表現疲弱，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報83.45元，跌0.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報25元，跌0.8%，中國太平(00966-HK)最新報30.75元，跌0.8%。
汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報28.15元，跌0.7%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.7元，升0.5%，廣汽集團(601238-CN)(02238-HK)H股最新報19.18元，跌1.5%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.52元，升1.5%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報元3.99，升0.8%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.54元，升0.6%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報425.6元，升0.8%，易鑫(02858-HK)最新報6.97元，升0.9%，閱文集團(00772-HK)最新報87.2元，升3.1%。
消費股方面，中國旺旺(00151-HK)最新報6.26元，跌0.9%，蒙牛乳業(02319-HK)最新報23.05元，跌1.5%，康師傅控股(00322-HK)最新報14.76元，跌0.7%。
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