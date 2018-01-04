台灣高鐵去年運量創新高，今年旅遊套票目標盼達250萬人次

【財訊快報／劉居全報導】台灣高鐵 (2633) 明(5)日通車營運滿 11 周年，台灣高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵 2017 年旅運量達 6,057 萬人次，是首度突破 6000 萬大關的一年，今年在積極推動精準行銷，以及提升數位服務與購票便利性下，預期可望帶動運量成長 3-3.5%。江耀宗表示，去年台灣高鐵運量突破 6000 萬人次，去年全年發出超過 5.1 萬班次列車，準點率 99.72%，平均延誤 0.1 分鐘，高鐵今年元旦載運達到 28.5 萬人次，再創新高。另外，去年旅遊套票銷售達 220 萬套旅遊產品，較 2016 年的 130 萬套大幅成長，去年推出個人會員 App，透過科技運用，為高鐵精準行銷奠定基礎。今年旅遊套票目標希望達 250 萬人次。



高鐵去年 1-11 月營收 394.96 億元，年增 6.87%；法人估，台灣高鐵去年營收將超過 430 億元，年增逾 6% 以上，今年在行銷多元化下，預估今年營收成長率可望高於去年。



江耀宗指出，台灣高鐵 T-EX 行動購票 App 預計在今年第二季提供信用卡優惠方案，預計第三季旅客可以憑 T-EX 產製的條碼到便利超商門市櫃台付款、取票，簡化現行流程。



目前台灣高鐵離峰時的平均載客率約 40-50%，個人會員 TGo 現在有約 37 萬人，希望二月時能衝到 50 萬人。



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