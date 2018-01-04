供需吃緊，奇力新旗下旺詮不排除全面調漲電阻價格

【財訊快報／李娟萍報導】奇力新 (2456) 旗下旺詮 2 日向大中華區所有經銷及代理商，發出貼片電阻特定型別漲價 15% 的通知，引起法人圈關注。旺詮副總經理李彥儒指出，以目前旺詮安全庫存下降到 30 天以下的情形來看，供給十分吃緊，不排除全面調漲價格。李彥儒昨日出席奇力新法說，法人詢問旺詮漲價之因。旺詮晶片電阻月產能 300 億顆，此次是針對大中華區 0402、0603、0805、1206 系列四個型別調漲 15%，2 日即刻生效，對旺詮的 EMS 客戶沒有影響。



李彥儒表示，由於晶片電阻的產能擴充有限，日系廠將產能移到高階及車用，使市場供給出現緊張，去年 5 月已有此一現象，原本預期是今年第二季會出現缺貨，但目前已提早出現，旺詮昆山廠及馬來西亞廠皆已滿載，仍不敷需求，可能在第一季就會再度調漲價格。



此外，昆山實施限排環保措施，當地三家電阻廠包括麗智、旺詮、厚聲皆因此產能受到影響，限排期限預計持續到 1 月 10 日，三家電阻廠月產能初估 500 億顆電阻供應量，占市場需求 3600 億顆的 13.9%。由於旺詮有 50% 產能在昆山廠，且產能已滿載，限排令影響旺詮生產的所有型別。



李彥儒表示，電阻材料成本上漲，是另一個影響價格的因素，原物料的漲價，尤其是油墨部分，十分可觀，陶瓷基板及包材紙袋的漲價，也使得旺詮必須反應成本。



李彥儒表示，旺詮目前庫存降至 30 天以下，運作頗為緊張，有必要反應，四個漲價的型別占產出的 82%，如果供需吃緊狀況未改變，所有系列都會調漲。



電阻供需吃緊的原因與 MLCC 類似，PC、手機是固定，但工業用很難預估用量，汽車用今年才是元年，更難估算汽車用量有多少。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』