【統一證券】盤前分析－電子重掌盤勢，指數創高可期



◆盤勢分析

新的一年開紅盤後外資歸隊，投信、集團、內資資金動能回升，搭配美股因政策利多續強，加上國內企業獲利前景仍佳，資金明顯湧入股市，指數呈現強勢連五紅。對台股後市分析如下：

第一、國際股市部分。美國川普稅改法案正式實施，企業獲利可望提升。此外，川普下一步將推動基礎建設，促進經濟實質成長。升息部分美國聯準會 FED 預期將升息三次，但整體貨幣政策仍偏鴿派，且放寬金融監管為既定政策，有利金融業營運發展，美股政策利多不斷，美股推升動能強。而歐洲央行 ECB 公佈歐元區企業和家庭貸款增速，分別為 3.1% 與 2.8%，均為 2009 年中期以來最高增速，顯示歐元區經濟持續加速擴張；基本面利多對歐美股市提供有力支撐。

第二、缺貨漲價題材再度掌握大盤，以昨日盤面觀察，被動元件、矽晶圓、PCB 上游漲價題材拉升國巨、華新科、九豪、台勝科、環球晶、中美晶、台燿、達邁等皆以大漲作收，而台幣近期強勁，資產、營建、金融也為股價低基期主流。二線類股顯著主導大盤，而台積電逐漸走出先前營運淡季及手機銷售不佳利空影響，近日供應鏈傳出台積電接獲急單，主力客戶輝達亦可望於 2018 年第一季提高在台積電的投片量，台積電股價連三日跳空開高，利空出盡籌碼乾淨，在大型股台積電及金融穩盤，二線電子族群強攻下，指數仍有高點可期。

第三、技術面觀察。台股指數連五紅，並出現四個向上跳空缺口，突破所有均線，並帶動短中長期均線全面走揚，並彌補了 11/30 日大量向下跳空缺口，並再度站上 10800 點，而 KD 與 MACD 呈現偏多格局，目前並非短線高點，台股仍有向上續攻動能。

