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美銀美林：當心 年初要警惕那些最擁擠的股票交易
※來源：華爾街見聞

圖片來源：afp
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摘要：美銀美林警告稱，按照歷史經驗，應該在一年之初警惕那些最擁擠的交易：從 09 年開始追蹤的數據表明，在每年第一個月，前十大最被超配的股票表現都落後於前十大最被低配的股票。

多年以來，買入最被嫌棄的股票、賣出最被廣泛持有的股票這種簡單的策略「每一年都能帶來巨大的α收益」…… 直到 2017 年。

儘管做空最擁擠的交易這種趨勢在 2017 年斷檔了，但美銀美林警告稱，這種分歧很難持續到 2018 年。

美銀美林股市和量化策略部門負責人 Savita Subramanian 警告稱，按照歷史經驗，應該在一年之初警惕那些最擁擠的交易：

我們從 2009 年開始追蹤的數據表明，在每年的前 15 個日曆日中，前十大最被超配的股票表現平均落後於前十大最被低配的股票 57 個點，在每年前 30 個日曆日則平均落後了 117 個點。

在他看來，美股短期內最大的風險是：基金經理們傾向於在新的一年開始後調倉：

自從 11 月 27 日強勁的風格切換之後，我們已經看到一些熱門交易出現短暫解除的現象，在那之後的兩周，那些被忽視的股票表現比那些被熱捧的股票整整高了將近 1 個百分點。但這種收益之差在 12 月 31 日之前迅速被追平了，這表示擁擠交易部位解除的風險依然存在。

至於「最擁擠的交易」，在美股市場上，科技股當之無愧。過去一年，整個基金界都買進了科技股。13F 文件披露的資訊顯示，大盤股基金去年給到科技股的配置資金多次創出歷史新高。

考慮到科技股 2017 年在標普 500 回報率高達 38%，可以想象，一旦這類交易解除，可能會是劇烈和痛苦的。

不僅僅是科技板塊，最近幾個月，基金配置資金出現異常變化的交易板塊還包括房地產、消費、能源和原材料。美銀美林 Savita Subramanian 團隊詳細分析道：

金融和房地產板塊：隨著稅制改革和監管放鬆有望帶來利多，金融股已經從長達 15 個月的被低配狀態中掙脫出來。目前，該板塊的權重已經從一年前的 33X 升至 40 左右，是 2009 年以來的最高值。

消費板塊：2017 年，基金經理們削減了消費股的風險敞口，可選消費品股票的權重目前維持在 18 個月低位，而必需消費品的權重則處於 2009 年來最低位。

能源及原材料板塊：去年，由於基金經理們削減倉位，這兩個板塊的權重跌幅相對較大。

下圖是接受美銀美林調研的基金經理們的風險敞口過去一年的變化：

那麼，從個股方面來看，究竟哪些才是活躍基金們最喜歡和最低配的股票呢？下圖來自美銀美林：

『新聞來源／華爾街見聞』

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