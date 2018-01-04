美銀美林：當心 年初要警惕那些最擁擠的股票交易

摘要：美銀美林警告稱，按照歷史經驗，應該在一年之初警惕那些最擁擠的交易：從 09 年開始追蹤的數據表明，在每年第一個月，前十大最被超配的股票表現都落後於前十大最被低配的股票。

多年以來，買入最被嫌棄的股票、賣出最被廣泛持有的股票這種簡單的策略「每一年都能帶來巨大的α收益」…… 直到 2017 年。

儘管做空最擁擠的交易這種趨勢在 2017 年斷檔了，但美銀美林警告稱，這種分歧很難持續到 2018 年。

美銀美林股市和量化策略部門負責人 Savita Subramanian 警告稱，按照歷史經驗，應該在一年之初警惕那些最擁擠的交易：

我們從 2009 年開始追蹤的數據表明，在每年的前 15 個日曆日中，前十大最被超配的股票表現平均落後於前十大最被低配的股票 57 個點，在每年前 30 個日曆日則平均落後了 117 個點。

在他看來，美股短期內最大的風險是：基金經理們傾向於在新的一年開始後調倉：

自從 11 月 27 日強勁的風格切換之後，我們已經看到一些熱門交易出現短暫解除的現象，在那之後的兩周，那些被忽視的股票表現比那些被熱捧的股票整整高了將近 1 個百分點。但這種收益之差在 12 月 31 日之前迅速被追平了，這表示擁擠交易部位解除的風險依然存在。

至於「最擁擠的交易」，在美股市場上，科技股當之無愧。過去一年，整個基金界都買進了科技股。13F 文件披露的資訊顯示，大盤股基金去年給到科技股的配置資金多次創出歷史新高。

考慮到科技股 2017 年在標普 500 回報率高達 38%，可以想象，一旦這類交易解除，可能會是劇烈和痛苦的。

不僅僅是科技板塊，最近幾個月，基金配置資金出現異常變化的交易板塊還包括房地產、消費、能源和原材料。美銀美林 Savita Subramanian 團隊詳細分析道：

金融和房地產板塊：隨著稅制改革和監管放鬆有望帶來利多，金融股已經從長達 15 個月的被低配狀態中掙脫出來。目前，該板塊的權重已經從一年前的 33X 升至 40 左右，是 2009 年以來的最高值。

消費板塊：2017 年，基金經理們削減了消費股的風險敞口，可選消費品股票的權重目前維持在 18 個月低位，而必需消費品的權重則處於 2009 年來最低位。

能源及原材料板塊：去年，由於基金經理們削減倉位，這兩個板塊的權重跌幅相對較大。

下圖是接受美銀美林調研的基金經理們的風險敞口過去一年的變化：

那麼，從個股方面來看，究竟哪些才是活躍基金們最喜歡和最低配的股票呢？下圖來自美銀美林：

『新聞來源／華爾街見聞』