【顧德投顧】站穩季線！再漲90，一下子又來10800？

◆盤勢分析

NASDAQ 助攻，電子股春天來了？

美股週一狂漲，台股連漲 5 天，日 KD 黃金交叉，週 KD 黃金交叉 (週五確認)，月 KD 又想勾上去了？行情從反彈變回升？除了被動原件外還有甚麼族群，風雲再起？

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 黃金交叉，指數再漲 90.84 點！加權底形已出來，量能也溫和放大，但短線急漲後提防快速回馬槍洗盤！加權週線：週 KD 出現黃金交叉 (週五確認)，今年供不應求的漲價股，震盪仍可買，未來走勢將會很飆悍！？

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，所以指數再大漲，而台灣 50 及電子族群在美 NASDAQ 助攻下，以落後補漲之姿跟上來！而個股方面：漲價提材的被動原件今天提材利多續漲吸引原主流如矽晶圓、磊晶圓風雲再起，而作頭個股及沒本質的電子股拉高漲不動後可佈建空單 (先觀察手機零組件先關族群)！

【後續作法】

美股紅盤出現大漲，台股在台幣續升下，獲得資金青睞！但類股反映不一，且原指標股多頭三件客有換人做的疑慮！

產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+30 元收 429 元，歷史高點為 448 元)，5483 中美晶 (大漲 5.3 元，收 81.6 元前波高點 90.7 元)，6182 合晶 (+1.6 收 43.95，前波高點 48.6 元)、3532 台勝科 (利空出來，股價逆勢領先發動，大漲 8.8 元收 101.5 元)，這類族群震盪之後，今出量上攻，留意明日是否有延續性，及注意前高，是否有能力突破！

【電動車概念股】：4739 康普 (+1.5)、4721 美琪瑪 (+3.5)、3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大、6282 康舒、6235 華孚 (+0.3)、3665 貿聯 (+3)、5243 乙盛！可留意中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，

【電競遊戲股】：2377 微星 (再次大漲 5.1 元收 85 元，已突破頸線)、2376 技嘉 (+2.5)、3540 曜越、6591 動力 (大漲 9.76%)、6180 橘子 (高 95.8 元)、3546 宇峻 (-0.2)，3083 網龍 (+0.7)、3687 歐買尬 (+1.6)，此族群 1 月有提材！

【磊晶圓】：3707 漢磊 (+0.65)，3016 嘉晶 (+1.25)，此族群可留意法人籌碼，

今日指數漲個股表現【較弱勢】的個股有：4943 康控 (盤中高 341 元收 313，今日量能放大，留意法人有無進出)、3008 大立光 (-110 收 4145，他代表了手機族群及光學族群)、2317 鴻海 (-1 元)、及部分 PCB(2313 華通、3037 欣興、2367 燿華)，這些個股明日須迅速彈升，否則會較不利後勢！

