【顧德投顧】關鍵K之王

◆盤勢分析

(6120 達運 四天三根漲停板超級好賺。)

大盤持續維持原有強勢格局，多頭今天再接再厲，終場上漲 90 點，以 10801 點做收，量能為 1397 億元，睽違已久的 10800 點再度攻回。

重點持股報告。<好股一檔接一檔，老師邀請大家一起來賺。>(6456GIS) 原空單，股價太慢故出清。

(1902 台紙、1907 永豐餘) 續抱。

(6257 矽格、3005 神基) 今日強勢股。(8039 台虹) 股價連續七天創新高，昨天又再創收盤高，今天則是又持續再創波段新高囉。

恭喜會員，手中持有對的好股票，不僅是操作輕鬆，獲利也更大。(1710 東聯) 股價連續四天創高，今天則是又創了收盤新高，太棒了。

(2022 聚亨) 昨天股價非常豪邁的直攻漲停板，今天則是又再創了波段新高囉，會員的獲利又持續的擴大囉。

(6591 動力) 除了愛你還能愛誰? 動力火車的 POWER 真的很強，在股價稍微整理之後，今天便強勢發動了，且一發動就是驚艷全場，今天盤中就大漲超過 10%，光是今天就大漲超過一根漲停板的幅度，真的是太棒了，當有好的系統，操作就是這麼簡單，動力火車請持續飆高吧。

(6120 達運) 對的事情持續做，好事自然會發生。感謝達運讓我們都發達出運啦。2018 年一開始真的好棒，好股就是一檔接一檔，會員們獲利也持續直線上線，短短的兩天就把最棒的紅包給賺起來放囉。達運繼昨天亮燈漲停板之後，今天股價再接再厲，又再來一根漲停板囉，且達運在四天之內，已經亮出了三根的漲停板，手中持有幾乎天天都漲停的好股票，賺起來真的超豪邁，獲利又持續累積下去囉，感謝。

(3019 亞光)(空) 續抱。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、2022 聚亨、6120 達運、6257 矽格、3005 神基、8039 台虹、1902 台紙、1907 永豐餘、6591 動力 - KY。)

(今日空方關鍵 K 系統股票: 3019 亞光。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

