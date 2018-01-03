美元進入熊市周期 人民幣鐵定收復失土？

綜合證券時報、證券日報今 (3) 日報導，過去的 2017 年，人民幣打了一場翻身仗，人民幣對美元匯率結束 3 年連跌，打破了人民幣單邊貶值預期，較 2016 年末升值超過 4300 基點，漲幅逾 6%，創下 9 年以來最好表現。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

而美元成為 2017 年主要貨幣中表現最弱的貨幣，美元指數全年跌近 10%。 展望 2018 年人民幣匯率走勢， 中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫認為，人民幣 2018 年全年升值 2.5% 左右。

王有鑫分析，中央經濟工作會議強調保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。因此，2018 年預計人民幣匯率將繼續升勢，但不太可能出現像 2017 年一樣的超漲態勢，全年升值 2.5% 左右。

王有鑫說明，人民幣儘管有短期波動，但匯率走勢與股市相比，中長期走勢更具有周期性和確定性。隨著歐日也開始討論貨幣政策正常化，美元指數上漲基礎已然弱化，美元將從牛市周期轉為熊市周期，相應的，人民幣匯率也會進一步收復失地，這是大趨勢。

蘇寧金融研究院宏觀研究中心主任、高級研究員黃志龍則認為，整體看人民幣將保持匯率指數的相對穩定，對美元的匯率波動將跟隨美元指數的波動而被動波動。

21 世紀經濟今 (3) 日則報導， 中國國家信息中心首席經濟學家、經濟預測部主任祝寶良對貨幣觀點，他認為中國的貨幣政策要中性偏緊，人民幣匯率要適當貶值，同時嚴格加強資本管制，好強化中國貨幣政策的獨立性。