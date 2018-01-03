中國2018年GDP預測為6.7% 下一個挑戰是？

中國證券網今 (3) 日報導，多家機構預測中國經濟在 2018 年將保持平穩，GDP 增速保持在 6.7% 左右，中國經濟增長進入穩態區間。 據經濟參考報 3 日消息，中國社會科學院工業經濟研究所日前發布 2017 年四季度「中國經濟學人熱點調研」結果。本次調查發現經濟學家們預判宏觀經濟形勢趨穩，經濟學家綜合判斷 2017 年全年經濟增速為 6.8%，2018 年中國經濟將繼續保持這一增速。

藍線：中國 GDP 年增率 藍色塊：中國 GDP 預估走勢圖 圖片來源：tradingeconomics.com

社科院日前發布的 2018 中國經濟藍皮書預計，2018 年中國 GDP 增長率為 6.7%。與此同時，上海財經大學高等研究院也預測 2018 年全年中國實際 GDP 增速約為 6.7%。

而中國銀行國際金融研究所日前發布的報告指出，2018 年中國經濟增長 6.7% 左右，但在平穩增長的同時更加注重提高質量和效益。中國人民大學國家發展與戰略研究院也預測 2018 年中國宏觀經濟將保持相對平穩的發展態勢，GDP 實際增速為 6.7%。

不過 21 世紀經濟 今 (3) 日 報導，中國國家信息中心首席經濟學家、經濟預測部主任祝寶良認為，中國今年經濟增長速度約 6.5%，並認為，未來幾年中國最大挑戰是要把 GDP 穩在 6.3% 左右，實現全面建設小康社會的目標。同時，要防範和化解金融風險，把槓桿率控制住，亦要提高經濟增長的質量和效益，並調節好穩增長、防風險、提質量這三者之間的關係。

新華網今 (3) 日則報導，新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年表示，中國要進一步提高人均國內生產總值 (GDP) 必須依靠實體經濟，而實體經濟的發展需要通過技術創新、體制改革來完成。