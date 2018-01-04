紐約匯市─美元結束連續五天的跌勢 但分析師依舊看跌

美元週三上漲，近來的賣壓停止，結束了連續五天的跌勢。

美國製造業與營建支出數據優於預期，助使美元於上半場上漲。下午交易中，聯準會 (Fed) 公布 12 月會議記錄，美元亦小幅上揚。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 92.180，自週二所創逾三個月低點反彈。

歐元下跌至 1.2015 美元，紐約週二尾盤報 1.2061。

英鎊下跌至 1.3514 美元，週二尾盤報 1.3589，英國營建業數據令人失望，為英鎊帶來壓力。

日元少有變動，報 112.53 兌 1 美元。

分析師說美元走強，只是賣壓停止，而非走勢反轉。儘管經濟數據利多，Fed 也公布了會議記錄，但美元週三仍限於狹幅之內。

ING 公司聲稱，美元的利空因素包括，共和黨稅改法案對經濟的衝擊不定，11 月期中選舉前的政治情況紊亂，及美國以外地區的投資機會轉佳。

分析師說，美元失去了投資貨幣的角色，美國升息的環境也無法再保證美元的強勢。

Fed 的 12 月會議記錄顯示，各委員對 2018 年的升息次數，意見不一。Fed 預期今年將升息三次。

委員會進一步預期，在稅改計畫的支撑下，資本支出將溫和增加，但亦警告減稅的所得，不應用於增加支出。

分析師說，美元仍限於狹幅之內，FOMC 的會議記錄並未改變市場對美元的看法。

經濟數據方面，供應管理協會 (ISM) 公布 12 月製造業指數為 59.7，分析師預估為 58，11 月公布值為 58.2。

美國 11 月營建支出成長 0.8%，高於預估的成長 0.5%。