哈啦財經／這些年關於加薪的那些幹話

加薪、加薪、加薪是多少人的新年新希望，這幾年的台灣，真正能實現願望的卻沒幾人。蔡英文總統近期一席最低薪資 3 萬元是他的夢想數字的談話，再度挑動 800 萬勞工心中的痛。而關於加薪的幹話還不只這一個，行政院長賴清德要照服員以作公德的心情接受 3 萬多的薪資，讓行政院瞬間昇華為「功德院」。

低薪環境令人不耐，這些年，公眾人物關於薪資的發言可說動輒得咎，近期又以行政院長賴清德以及蔡英文總統的談話最屬「佳作」。面對勞團基本工資提高至 3 萬元訴求，身為國家元首，蔡英文總統在媒體茶敘時提到，最低薪資 3 萬元，是她的「夢想數字」。

蔡總統這番話已經夠讓人白眼翻到腦後了，沒想到凡走過必留下痕跡，又被翻出總統大選前與當時的對手、新北市長朱立倫進行電視辯論，蔡總統嘲諷朱立倫基本工資 3 萬的政見可以拿諾貝爾獎，過去的自己狠打臉現在的夢想。

早一個月，行政院長賴清德的「功德說」也一度掀起軒然大波，面對第一線照顧服務員，賴清德要他們把 3 萬多的薪水當作功德行善。這話師兄、師姐們可以拿來安慰世人，但身為掌握行政資源與國家機器的行政院長卻不思改善照服員待遇、福利，仍大言不慚要推動長照制度上路，恐怕一切終只會成為夢想。

此外，民進黨幹部於內部座談會上，要基層黨工秉持到民進黨上班是為學習而不是為了薪水的理念；星宇航空董事長張國煒呼籲新鮮人不要太在乎薪水，到社會要謙卑的言論，也都被認為是「幹話」連篇。

當然，不能被遺忘的還有民進黨立委邱議瑩，面對勞工團體反低薪、反勞基法修惡大遊行，公開嗆聲「那個都是放錄音帶的啦！連抗議都不認真還放錄音帶」，也讓大家開始回憶上次聽錄音帶是多少年前的事了？

事實上，去年前 11 月，上市櫃公司整體營收高達 29.17 兆元，刷新歷史紀錄，有 102 家公司業績攻頂，為近 4 年同期最高。今年基本工資月薪由 21,009 元調升至 22,000 元，幅度達 4.7% 。在行政院宣布公務員加薪 3% 後，許多上市櫃公司老闆均對外強調自家公司調幅會高於公務員，其實剛好而已，真的不需要拿來說嘴。

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