京城銀去年稅前淨利64.61億元，每股稅前賺5.64元，年增15.8%

【財訊快報／陳品親報導】京城銀 (2809 去年 12 月自結損益 5.29 億元，稅前 EPS 0.46 元，較上月表現持穩，2017 全年合併稅前獲利達 64.61 億元，年增 15.9%，累計去年 1-12 月稅前 EPS 達 5.64 元，年增 15.8%。京城銀表示，2017 年受惠全球經濟景氣復甦，推升企業與個人消費資金需求，帶動公司手續費收入、利息收益穩定增長，以及投資收益增加。京城銀表示，手續費收入主要來自放款收益的大幅增長，去年放款餘額達 1,452 億元，較 2016 年底的 1,263 億元成長 15%，亦是貢獻去年全年合併稅前獲利，及稅前 EPS 維持雙位數年增表現的主要動力，且資產報酬率(ROA)、淨值報酬率(ROE) 長年維持高檔水準的重要關鍵，尤其 ROE 更連 8 年維持雙位數的優異成績。



京城銀截至去年 12 月底為止，逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 6555.68%、全體放款覆蓋率 1.54%，更長年獲得惠譽信用評等公司確認京城銀行國內長、短期評等分別維持 A+(twn)、F1(twn)，長期展望「穩定」的高度肯定。



展望 2018 年首季，京城銀表示，仍維持正向看法，將持續深入經營在地客群、提升中小企業放款比重，並強化創新金融商品開發實力，以期能進一步優化整體業務結構，隨著效益逐步顯現下，將有助於整體獲利表現持續保持良好成長動能。



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