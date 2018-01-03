【異動股】建材板塊持續走強 萬年青(000789-CN)等多股漲停

臨近尾盤，建材板塊持續走強，截止發稿，萬年青(000789-CN)漲停報12.72元，青龍管業(002457-CN)漲停報13.04元，金隅股份(601992-CN)漲停報6.15元，韓建河山(603616-CN)漲停報17.19元，上峰水泥(000672-CN)漲8.14%報11.56元，富煌鋼構(002743-CN)、嘉寓股份(300117-CN)漲超7%，杭蕭鋼構(600477-CN)、萬裡石(002785-CN)等漲超4%，北新建材(000786-CN)、華新水泥(600801-CN)、福建水泥(600802-CN)等股均紛紛上漲。

中泰證券表示，2018年中國仍將在“綠水青山”的思路下，嚴格控制經濟發展質量、重視環保, 供給側改革大方向仍將得以延續。産能嚴控、較低庫存的運行狀態將成為周期建材2018年的共同特點，而嚴禁新增、淘汰落後也將成為2018年全行業的主旋律。傳統周期建材的供給端端存在較強的安全邊際,行業盈利有望進一步提升。此外，中央農村工作會議2017年12月28日至29日在北京舉行，在鄉村振興戰略的推動下，農村公路、農村光纖光纜、群衆性治安防控雪亮工程、光伏扶貧等相關基礎産業建設，有望進一步加快。

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