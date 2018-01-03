小英不孤獨 安倍喊加薪3% 願意漲薪的企業只有5家

中國新聞網今 (3) 日報導， 據日媒報導，日本共同社 2 日匯總了以 109 家日本主要企業為對象的問卷調查結果。關於東京股市日經指數，展望 2018 年股價走高的企業有 49 家，認為持平的有 31 家，認為下跌的為零。

報導稱，股價上漲備受期待的同時，對日本首相安倍晉三要求產業界在今年春季勞資談判 (春鬥) 中漲薪 3% 表示贊成的企業只有 5 家，然而回答稱企業攢下的留存收益近年有所增加的企業有 85 家，遠遠超過持平的 16 家和減少的 5 家。

但僅有很少企業表示在財務出現寬裕時將用於員工工資，從中可以看出對積極回饋的猶豫。然而日本經濟形勢 恢復 的實際感受能否擴大，春鬥中的漲薪或將掌握關鍵。

據了解，該問卷於 2017 年 11 月下旬至 12 月上旬實施。有兩家企業認為景氣將「擴張」，87 家認為將 「 緩慢擴張 」 ，兩者合計為 89 家，占到 82%。有 17 家企業認為將 「 持平 」 ，認為將 「 緩慢倒退 」 或 「 倒退 」 的企業數為零。

關於預測景氣擴張的理由 (複選)，最多有 59 家企業認為是 「 設備投資恢復 」 。其後依次為 「 個人消費 恢復 」 (45 家)、 「 出口擴大 」 (34 家)、 「 美國經濟改善 」 (24 家)。

該報導指出，認為 2018 年景氣持平的 17 家企業中，以批發零售行業為中心，預測個人消費低迷的企業較多。政府已公布工資上漲、消費增加和景氣持續復甦這一 2018 年度經濟前景預測，企業的應對受到關注。

關於期待安倍政府推出的政策，最多有 43 家企業指出是管制改革。關於擔心的政策，有 51 家企業列舉了整頓財政。在重視加快經濟增長戰略的同時，也能窺見對財政惡化的警惕感。

關於日本央行的大規模貨幣寬鬆政策，32 家企業認為 「 在觀察物價和景氣狀況的同時，目前應該繼續 」 ，數量最多。

關於東京股市日經指數，展望 2018 年股價走高的企業有 49 家，認為持平的有 31 家，認為下跌的為零。

關於央行一年購入 6 萬億日元 (約合人民幣 3460 億元) 規模交易所交易基金 (ETF) 以支撐股市，有一家企業希望增加，而認為 「 應該減少 」 的企業達到 22 家。