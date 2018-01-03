賴揆聽取業務報告決定閣員去留？

就在內閣改組傳聞甚囂塵上之際，行政院長賴清德在年終記者會後透露，本月起將聽取閣員新年度的業務報告，此舉有如面試閣員適任與否，將決定改組幅度。對此，立法院副院長蔡其昌今 (3) 日表示，每個院長有他的風格，賴式風格就依他，尊重賴院長的內閣布署，能為人民做事才是最重要的。

被盛傳異動的部長包括外交部長李大維、國防部長馮世寬、財政部長許虞哲、勞動部長林美珠、教育部長潘文忠、交通部長賀陳旦等 6 人。不過，徐國勇今天受訪時表示，「無此事」。

對於內閣改組頻傳，蔡其昌說，內閣改組在台灣是新聞，但不是什麼奇特的事情，因為內閣常常異動，內閣改組也是民主國家很正常的事情，如果做好，肯定可以留下，如果位置放錯的，做適度調整也應該，而且真的不適任的，人民也期待找適任的人來做，大家也不用特別覺得內閣改組，是中華民國史上沒有發生過的事情，就平常心來看待。

蔡其昌表示，內閣改組，賴揆一定會觀察，做一些調整，有不適任的，做調整也是應該，讓行政團隊更強大，為人民做更多的事情，都是正向來看待。

對於賴揆將聽取閣員新年度的業務報告，就企業界考核一樣，蔡其昌說，每個院長有他的風格，有的院長年終找大家聚一聚，有的院長什麼事都悶在心裡不講，直接換人也有，每個人風格不一樣，賴式的風格就依照他，因為人民要看的是結論，尊重賴院長的內閣布署，如何考核、訓練和閣員做溝通，能為人民做事才是最重要的。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』