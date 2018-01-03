快煮壺品質過關錯誤使用方式有這些

快煮壺方便攜帶又可快速煮水，深受許多單身貴族或租屋族喜愛。經濟部標準檢驗局今 (3) 日公布快煮壺查核結果，品質全數符合規定。不過，標檢局提醒，快煮壺消耗功率大，應使用專用電源插座，避免使用延長線，以免溫度升高引起火災。

快煮壺煮水快速，可滿足現代人講求效率隨煮隨飲的需求。標檢局針對市售「快煮壺」主動進行查核，隨機購買 10 件樣品進行檢測，包括「溫升試驗」、「漏電流及絕緣耐電壓試驗」、「異常操作試驗」、「構造檢查」等全數符合規定。僅在「重要零組件比對」項目中，3 件不符合原技術文件資料。

雖然品質都過關，不過標檢局提醒，快煮壺的使用方式更為重要，由於快煮壺消耗功率較大，建議使用專用電源插座，避免使用延長線。如需使用延長線插電，也要注意延長線上各電器消耗電功率（W）之總和，勿超過延長線可提供之功率容量，以免因溫度升高引起火災。此外，每款快煮壺均有專用電源基座底盤，切勿錯用其他款式之電源基座底盤，以免危及安全性。

標檢局並提醒，應依快煮壺水位標示記號之容量限制裝水，並勿在沸騰時打開蓋子，以防沸水噴出造成危險，同時，不可於壺身未裝水時插電使用。至於清潔保養前，務必先把電源關閉，將電源線從插座上取下，也不能將水壺、電源線或電源底座浸泡在水中，或讓水分進入零件內部，以確保安全。

至於「重要零組件比對」不合規定的商品，包括產品外觀、電源線組、壺身插接器、基座插接器及溫控器總成等與原登錄技術文件資料不符，已通知業者申請核准，違者將廢止商品驗證登錄。

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