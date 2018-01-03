星火T計畫吸收國軍當共諜？國防部稱現役軍人都排除涉案

北檢調查，周泓旭接受中國大陸方指示與新黨青年軍王炳忠等人執行「星火 T 計畫」物色軍人，昨日依涉違國安法將周移請高院審理。國防部今 (3) 日表示，4 名現役軍人接受調查已排除嫌疑，並未涉案。

國防部 3 日例行記者會中，發言人陳忠吉表示，有 4 名現役與 2 名備役軍人以「證人」身分協助檢方釐清案情，目前為止都沒有涉案，經調查他們只是在臉書上按讚而已。

針對檢調偵辦，陳忠吉表示內容無法得知，也不便評論。至於是哪 6 人，陳忠吉表示都有掌握，但是不便對外提供資訊。

陳忠吉強調，國軍不斷向官兵、聘僱人員加強保防教育，以各種方式把態樣告訴官兵。他說，就算要離職的官兵退伍之前也會不斷提醒，中共吸收共諜的方式包括抓把柄、美色、提供商機、甚至協助清償債務，各種手段琳瑯滿目，無所不用其極。

陳忠吉說，退役軍人與軍眷到大陸經商、旅遊可能會碰到的狀況，也會透過各種文宣管道，如製作微電影等，透過各種不同層面與角度，告訴我們現在所處的環境。

他說，國軍在平常生活教育也會加強現行官兵的人員關懷、交友情形，如果發現有異常狀況、不明金錢來源都是列為重點調查的對象。



▲國防部整理國軍人員遭中共情報部門吸收運用案例態樣分析。（圖／記者呂炯昌攝 ）

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