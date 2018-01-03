一站購足顛覆分店代購模式 外送平台推出自營線上生鮮超市

新加坡商外送平台 honestbee 自即日起，宣布推出自營線上蜜蜂生鮮超市（fresh by honestbee），首波將於新北市及台北市營運，將過往單店單品牌分別代購送到家模式，改為將生鮮食材統一進貨入倉出貨配送，從源頭的產銷履歷、商品存放到溫層配送，從頭到尾替消費者做好最完善的把關。除此之外，在蜜蜂生鮮超市內，也同時匯集了多種品牌精選的品項，提供給消費者更多的選擇，讓消費者能夠一站購足，不僅讓採買更方便，更免去過往多店購買需要支付多筆運費的情形。

(Honestbee 提供)

honestbee 提到，以往單店品牌代購模式，較容易出現缺貨、商品品質不一以及配送溫層難以掌控的狀況，另外根據消費者調查數據顯示，超過七成五的消費者希望能夠跨店購買。為了提供消費者更好的購物體驗，因此決定在 2018 年，推出了自營蜜蜂生鮮超市（fresh by honestbee），首波將於新北市及台北市開始營運，除了自有產地直購的生鮮食材外，也納入了包含濱江市集、天和鮮物、湯瑪士肉舖、樂菲超市、佐佐鮮等多種品牌，將有超過四千種品項，讓消費者一站購足，不用再付多筆運費而困擾。

(Honestbee 提供)

honestbee 台灣區負責人周禎洋表示，除了讓消費者有更好的購物體驗外，解決代購模式中，容易缺貨或是無法掌握商品品質的問題，也是推出蜜蜂生鮮超市的主要原因之一。從食材源頭的產銷履歷把關，到倉儲的溫控包存以及最後的溫層配送，全由 honestbee 自營的生鮮團隊負責，為的就是提供給消費者最全面的購物採買體驗。

(Honestbee 提供)

為了歡慶蜜蜂生鮮超市的正式營運，honestbee 將於一月一號至十四號推出戴奧辛、芬普尼零檢出的「全馨好雞蛋」買一送一活動以及搶先推出「天和鮮物龍虎斑」火鍋組，另外從一月五號至月底限量推出，凡於蜜蜂生鮮超市首購滿 $1799，結帳輸入優惠代碼「BEEFRESH」即可當筆訂單現折 $900 一次，相當於五折的優惠。

(Honestbee 提供)

關於誠實蜜蜂 honestbee

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