【港股早評】港股今日可見31000點 真的假的？

美國股市在當地今年首個交易日報捷，反映科技股走勢的納斯達克指數更首度企穩在7000點水平。在外圍市況處於強勢帶動下，相信今日大市高開機會極高，有分析員更預期今日大市可以上試31000點。會否太進取？按目前大市已處於6連升，以及昨日彈升近600點的超強勢下，作出較進取的預測亦不足為奇，在昨日收市後的文章亦指出，在現階段較進取並非不合理，惟進取不等於大幅加注，其實繼續維持現有倉位，將目標稍為提高一點便可。始終經過近日升市後，大市上升動力相信會進一步減弱，此刻可以考慮一個較保守的進取策略。

何謂保守的進取策略？相信不少投資者看到此組詞彙後，腦海中出現了無數個問題。說實的這種說法是突然間想出來，而非經過深思進慮後才說出。看起來確實是極度隨意兼豪無邏輯兼章法可言，同時有自相矛盾之處。既然話已說出，唯有試圖自圓其說。保守的投資策略，投資者多會將部份資金轉至防守力較高的股份或投資；進取的策略即將資金轉入高增長股，或對市況敏感度較高的股份。至於保守的進取策略，是否等同於將近半資金放入防守性較高的資產，餘下一半則放入高增長股？這樣的投資組合是否已符合保守的進取策略？可是將一半資金放入防守性較強的股票底或資產，本身又是否太進取呢？想到此，仍然感覺到太多矛盾之處，解不開結來。

其實這是一種看起來屬思考上的盲點，但實際上不少投資者在具體操作時亦有採取相近的作法。投資者當然希望避免虧損，又希望可以取得更大回報，差別在於比重多寡。可是當市況處於超強勢時，投資者又是否要太保守呢？理論上是可以較進取，惟凡事處於過份順利之際，正是危機四伏之時，所以投資者不應考慮過份加注。就算往後數日大市處於自高後低的走勢，整體而言投資者可以取得利潤機會較大，何必要如此拼命？無人可以在股市賺取所有金錢，但是卻有人曾經在股市上輸身家，這往往只是一念之差。

昨日大市等以創下逾十年新高，與內銀及內險股處於強勢不無關係，加上美元走勢持續向下，相關股份自然可以看高一線。布分析員指出內銀及內險相對較落後，而內險股更是個別基金經理看好的對象。至於內房股會否延續上日升勢，或許是今日投資者的焦點所在。

2018年1月3日上午8時59分

文﹕張偉倫

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