台股盤前－美股也送上紅盤吉兆 續揚可期 但要攻擊量才能突圍

台股昨 (2) 日開紅盤收復季線，收在 10710 點，外資連四日買超達 242 億元，加上美股在 2018 第一個交易日也開紅，道瓊收高 104 點、S&P 500 與 Nasdaq 皆創新高點，預期台股今天續揚可期，不過，因為近期量能萎縮，短線只能視為量縮反彈，量能需有明顯增溫，才有利指數突圍，預期本周有機會衝破前波高點 10882 點。

台股昨天在台積電跳空上漲下，多頭軍心穩定，包括航運、遊戲、光學等輪番表現，指數站上季線約 10652 點及 10700 點整數關卡，並收在昨天最高點。

昨天股匯雙漲，外資回頭買超 86.48 億元，累計連 4 日買超達 242.86 億元，頗有回補日前調節部位的態勢，雖然連續買超時間還不算長，但多頭可望重拾信心，台指期追價買盤力道也強勁，外資增持淨多單至 5.2 萬口，也為近 2 個月最高。

新台幣昨收盤勁揚 2.2 角，以 29.628 元兌 1 美元作收，不僅續創逾 4 年新高，單日漲幅 0.74% 更是 8 個半月來最大，今天持續關注新台幣走勢，若續升值，原物料、塑化、資產股、內需消費族群等持續受惠。

今天觀盤重點，鴻海集團進入車用鏡頭領域，轉投資模具大廠中揚光電扮要角。中揚光電已砸重金引進模造玻璃設備，今年上半年前陸續到位，結合去年底併購紘立光電的人才，從模具跨足下游車用鏡頭，為鴻海集團鏡頭布局再進化，鴻海股價如何反應值得留意。

大陸限排效應擴大，市場預期相關政策遲早將過關、停工效應恐造成大缺貨，PCB 上游材料率先掀起搶料與漲價潮，富喬、台虹、達邁等業者昨日拍板確定漲價，平均漲幅達一成。同時，政策預期心理發酵，也導致下游板廠面臨材料、人工成本同步上漲壓力，據了解，全球 PCB 龍頭臻鼎將醞釀漲價，藉此轉嫁成本。

整體來說，豐銀投顧表示，台股在今年開紅盤就能夠延續去年 12 月收紅的反攻氣勢，從指數看起來的確是不錯，但別忘記台股現在的月均量水準是在 1350 億元左右，因此這幾天的短線漲勢只能說是量縮反彈，只是強度比較強。

不過，豐銀投顧進一步表示，台股在技術面上封閉了 10700 的 12/4 空方缺口，至少讓大盤可以脫離大幅回檔修正的危機，從均線的角度來看，月線再次從低檔轉為上揚，在指數整理的過程中將提供支撐，當權值股都已經盡責的撐住指數時，元月行情焦點將回到個股身上。