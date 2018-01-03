香港教育國際(01082-HK)被康宏(01019-HK)股東提訴訟

日前入稟阻止康宏環球(01019-HK)主要股東郭曉群投票罷免董事的小股東朱曉燕，再對另外多家「謎網股」公司興訟。

香港教育(01082-HK)及互娛中國(08081-HK)昨晚發出公告，指昨天接獲朱曉燕於2017年12月27日提交予高等法院的呈請，根據呈請，朱曉燕自2015年起已經一直持有康宏323.4萬股股份，現尋求法院頒令，宣布康宏於2015年10月向包括香港教育及互娛中國子公司等配售的39.89億股股份無效，並予以撤銷，以及就該次配股攤薄她的股權尋求賠償等。

香港教育披露，朱曉燕的訴狀中共有33名答辯人，當中包括康宏。現時香港教育子公司仍然持有3.49億股康宏，而互娛中國則再無持有任何康宏股份。兩家公司都正就訴訟尋求法律意見，會適時公布進展。

2017年12月中康宏入稟控告28名被告，指有人以「循環融資」形式挪用公司資金，當中涉及2015年康宏配售新股交易，其時香港教育及互娛中國有份認購新股，亦為28名被告之一。

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