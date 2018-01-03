【港股解碼】工業電子製造將佔據半邊天，這家公司或將破土而出！

工業電子製造品需求旺盛，行業前景可期

隨著醫療行業、通訊行業以及汽車行業的高速發展，醫療設備、通訊及網路設備、汽車電子設備的需求量隨之增加，工業電子受需求量增加的影響，該行業在全球銷售值增長預期下，相比整體電子製造服務行業要快，預估2020年工業電子製造服務行業的全球銷售值占整體電子製造服務行業全球銷量值的58.9%，工業電子製造服務行業將在電子製造服務行業中佔據半邊天下。

內地及香港的工業電子製造市場具備一定的前景，同時也具備一定的上升空間，據益普索報告預計，2017年至2020年行業銷售值將以4%的複合年增長率增長。工業電子製造服務的預期需求量呈現增長態勢，可見未來幾年，工業電子製造服務定將在這條康莊大路上走的坦蕩且平穩。

在工業電子行業領域中，製造工業電子產品及部件因為需要較高的技術水準，其高門檻使電子製造服務商較少，行業內的競爭相對低於消費類的電子製造服務行業，有利於公司施展頭角。

雖說電子行業未來前景可期，但電子製造服務行業服務商眾多，比如日月光半導體製造股份有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司、偉創力國際有限公司、鴻海精密工業股份有限公司、英業達集團、捷普科技公司、光寶科技、和碩聯合科技、廣達電腦股份有限公司及緯創資通股份有限公司。作為一只電子行業中剛上市不久的次新股，致豐工業電子(01710-HK)能否成為行業中的那匹黑馬呢？

智能充電器帶動公司收益整體走高

在深度挖掘前，我們先來簡單的瞭解一下公司的基本業務。據悉，致豐工業電子的主要業務為定制工業電子零件與銷售以及提供電子製造供應服務，公司創立於1983年，至今已有35年的電子製造經驗，憑藉多年累積的行業經驗在電子行業市場中殺出一番天下，致豐工業電子量身定做的自動化檢測裝備可以適應客戶的不同標準及特殊需求，並且在燒機過程中，可以對不同型號、不同功能的產品進行徹底的性能和品質的檢測，在此項功能上，公司表示具備獨一無二的能力，而藉以此項檢測功能，公司的收入來源和工業電子製造行業的競爭力均可以得以提升。

旗下產品主要產品類別分為三大類，包括機電產品、開關電源以及智能充電器。

上圖為公司在近4年按產品分類的收益明細，不難看出的是，機電產品以及開關電源這兩類產品的收益占比，較往年相比有較大幅度的下滑，反觀智能充電器，其收益比卻有明顯的上升，並且保持遞增的水準穩速提升，由2014年的8304.8萬港元升至2016年的3.37億港元。分類產品的收益反映了客戶對產品的需求量，而公司順應市場需求，隨之而動，舟順水自行，另外，智能充電器產品價值屬性較高，具有高利潤、高價值，此產品種類的收益占比提高，可以帶動公司整體業績的發展。電動車市場的增長預期推動著智能電池充電行業的增長，市場對智能充電器的需求量也隨之加大，公司也將增強對智能電池充電器的專注生產能力。

港股“小鮮肉”，或將迎來新契機？

那麼，致豐工業電子在電子製造業中以怎樣的姿態存在呢？據調查，以致豐工業電子2016年約7.45億港元的收益水準，致豐工業電子並未進入全球十大電子製造服務供應商的行列（均按照2016年數據）。而在公司招股說明書中所披露的2016年工業電子製造服務行業的銷售值，公司在北美以及歐洲市場的市場份額分別為0.07%以及0.25%，兩大市場合計市場份額為0.32%。

目前看來，致豐工業電子行進的路似乎還很遙遠，但凡事都有其兩面性，眼光也應不拘泥於眼前且要放的長遠，此次進入港股市場，致豐工業電子是否迎來新的契機呢？這或將成為致豐工業電子在行業內的重要轉折。

為了提升市場份額以及整體競爭力，致豐工業電子制定了一些策略。

持續擴展原有市場基礎上，積極開拓新市場：歐洲市場為致豐工業電子當前最重要的市場，來自於歐洲市場的收益占公司總收益的60%，公司計畫在原有的客戶關係上，進一步持續擴展歐洲市場，並且將目光重點瞄向法國及德國。公司目前在市場已經積累了較深的客戶關係，將提升歐洲市場份額為重要目標之一，可以挖掘更多的潛在用戶，在不斷拓展歐洲本土地位的同時，得以提升市場份額。另外公司在亞洲等國家新市場開拓方面，也有所計畫和考慮，藉以希望提高公司的市場份額。

著眼於生產高利潤、高價值的產品：企業的收益水準是吸引投資者關注的重點和關鍵，為了實現公司業務的持續增長，公司計畫將更多的資源用於生產高價值、高利潤、高增長、高潛力的工業電子產品上，比如智能充電寶以及機電產品。為了把握住電動車行業發展而帶動的智能充電器產品的需求的機會，公司計畫投資資源用於智能充電寶的製造上，藉以支持公司整體業務的持續發展。

擴大自動化檢測設備的經營：公司在2015年開始，以自家品牌推廣和銷售自動檢測系統。事實上，自動化檢測設備在香港及內地的收益總額預期將有所提升，根據益普索報告，預期由2016年的2.16億美元增加至2020年的2.46億美元。公司針對自動化檢測設備的經營擴大，計畫參與更多的行業展覽借機推廣行銷、增加銷售人員的招聘、向現有客戶尋求業務轉介、委託銷售代理公司。

保證品質的同時，提升生產速度：公司計畫投資3720萬港元用以升級機械和設備，來強化提升公司的自動化水準。另外公司對2018年也做出了關於產能計畫的制定，從過往的收益增長速度來看，公司董事預期在2018年達到最高產能水準，並且為了保證80%平均產能的同時達到高準時交付率，公司認為擴大產能尤為必要，因此計畫將在中國的現有租賃物業改建為兩棟共產大廈，以增強公司的生產能力。

其他方面，公司將繼續加強對工業電子製造服務領域的銷售以及行銷力度，繼續招聘優秀人才以及專業人士，種種準備與計畫，都顯示著公司對未來的設想與預期，藉以希望公司能夠不斷擴大市場份額，為公司未來的宏圖勾勒一筆璀璨之光。

可以預見的是，電子行業征戰的號角吹響時，致豐工業電子已經準備好了。

作者：王潤萍

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