美國天然氣日消耗量創新高 NYMEX期貨新年站上3美元

摘要：隨著油價屢沖兩年半高位，以及襲卷美國大部分地區的超強冷空氣，2018 年可能見證 NYMEX 天然氣期貨價格的翻身之戰。據 PointLogic Energy，美國在新年首日的天然氣消耗量創歷史新高，至 1430 億立方英尺 / 日，2 月交割的天然氣期貨在 1 月 2 日站上 3 美元關口，創一個月新高。

伴隨油價屢沖兩年半高位，以及襲卷美國大部分地區的超強冷空氣，2018 年可能見證天然氣期貨價格的翻身之戰。

新年 1 月 1 日，旅美朋友圈流傳著紐約曼哈頓中央公園室外噴泉被凍住了的照片。據 PointLogic Energy 統計，美國在新年首日的天然氣消耗量也創歷史新高記錄，至 1430 億立方英尺 / 日。

作為取暖燃料的 NYMEX 2 月天然氣期貨在 1 月 2 日漲近 3%，站上 3 美元 / 百萬英熱單位的關口，創一個月新高。自 12 月 22 日以來漲超 12%，是 2016 年 12 月以來的最大單周漲幅，扭轉了 2017 全年累跌 21% 的頹勢，當時曾創 2014 年以來最差年度表現。

美國天然氣期貨在 2016 年底曾觸及 3.724 美元 / 百萬英熱單位，但由於北美連續兩年經歷暖冬，夏天氣溫也不夠炎熱，減少了家庭供暖與空調製冷需求。美國油產也自 2016 年中旬漲超 16%，作為石油產量附屬品的天然氣一同陷入超供格局。

據美國商品期貨交易委員會 CFTC 統計，12 月上旬對天然氣期貨的投機性空頭部位超過了多頭部位數量，代表投資者認為天然氣價格還會走跌。這與 2017 年初的布局截然相反，當時天然氣多頭部位大約是空頭部位的兩倍。

（上圖來自華爾街日報截圖）

不過，不少業內人士判定天然氣價格將在 2018 年迎來「大年」。一方面是現有庫存量已低於歷史均值。美國能源資訊署 EIA 的最新數據顯示，2017 年 12 月 22 日當周的國內天然氣儲量減少 3.3% 或 1120 億立方英尺，至 3.332 兆立方英尺，比 2016 年同期下跌 1.8%，比五年均值下跌 2.5%。

RBC Capital Markets 大宗商品策略師 Christopher Louney 對《華爾街日報》表示，市場還沒有完全消化現有儲量低於歷史均值的事實，低儲量應能提振價格。在 12 月 28 日儲量數據公布後，NYMEX 天然氣期貨曾跳漲 6.7%，至 2.91 美元 / 百萬英熱單位。

另據標普 Global Platts Analytics 統計，2017 年美國出口到墨西哥的天然氣比 2016 年增加了 13%，對液化天然氣（LNG）的出口也漲至 22 億立方英尺 / 日，是 2016 全年總量的三倍。出口增長也會緩解美國國內的天然氣超供壓力。

但高盛研報指出，冷空氣導致的天然氣價格漲幅較為有限，原因是天然氣產量激增更為迅猛。截止 2017 年 12 月下旬，美國天然氣產量漲至超過 770 億立方英尺 / 日，創歷史新高，較 2016 年增長 8%。部分產能釋放來自美國東北部 Marcellus 和 Utica 頁岩油產區，當地產量年增率跳漲 17%。

（上圖來自 Market Realist 截圖）

愛迪生聯合電氣公司 Con Edison Energy 的天然氣交易主管 John Borruso 對《華爾街日報》表示，預計生產商將上線足夠多的產量，來滿足發電和出口領域的氣需上漲，將導致未來幾年的天然氣價格鎖定在 2.50-3.50 美元 / 百萬英熱單位區間。

另據 EIA 官方預計，2018 年的美國天然氣產量平均為 797 億立方英尺 / 日，消費量為平均 769 億立方英尺 / 日，代表基本面仍超供，令天然氣價格承壓。鑒於需求和出口都將呈現增長，預計今年美國天然氣價格平均為 3.12 美元 / 百萬英熱單位，與世界銀行的預期趨同。

研投網站 Market Realist 分析稱，油價上漲也會為天然氣價格製造下行壓力。預計貝克休斯統計的美國天然氣活躍鑽井機數，會隨油價上漲一同增加，因為油氣行業的上游開採活動和資本支出會增長。目前美國天然氣鑽井機數接近 10 周新高，美油 WTI 也接近 30 個月新高。

（上圖來自 Market Realist 截圖）

『新聞來源／華爾街見聞』