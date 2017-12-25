天然氣供需趨緊，中石化集團增產並增加海外進口，緊急增供河北等地

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，針對中國近期國內天然氣供需趨緊的嚴峻形勢，中國石油化工集團公司 22 日表示，上游氣田將努力增產，1 月產量再增 110 萬方 / 日，並積極增加海外液化天然氣 (LNG) 資源進口，按最大負荷安排進口船期。中石化集團提供的新聞稿寫道，集團將通過中石油西氣東送二線供氣 380 萬方 / 日，緊急增供河北 1.3 億方天然氣，並協助中海油串供 100 萬方 / 日增加河北、河南、山西供氣量。各油氣田企業在已滿負荷生產的基礎上，通過搶投新井等措施，1 月產量再增 110 萬方 / 日。



新聞稿指出，中石化全力抓好天然氣保供工作，在確保安全前提下，按最大負荷安排進口船期。青島 LNG 接收站外輸量已達歷史最高水準。同時組織 40 輛 LNG 運輸車從北海每日運輸 5-10 車 LNG 增供華北。



中石化還要求各內部天然氣使用企業能替代的就要想辦法替代，以支持保供民生用氣，壓減內部需求 600 萬方 / 日，比實際需求減少近一半水準。中石化也將利用第三方 LNG 接收站代氣化轉供江蘇、上海市場，增加川氣東送管道下游市場供應；並加強需求側管理，壓非保民。12 月中旬以來，認真落實發改委統一部署，調整外部工業用戶用氣 390 萬方 / 日。



此外，中石化還也加快天津 LNG 接收站投產，目前正在緊張有序推進中。項目投用後一季度可再增加進口 LNG 5 船、4.5 億方。



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