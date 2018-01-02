碳煙價格逐季走高 法人估中橡2017年Q4每股盈餘1.17元

大陸淘汰效率差、環保未合規中小型碳煙廠，展開供應面改革，帶動大陸碳煙每公斤內銷價由 32-34 元，漲升到 42-46 元，去年 12 月國際油價攀高 60 美元，遞延反映原料成本走高，碳煙漲勢延續到今年第一季，法人推估，中橡 (2104) 去年第四季碳煙價格優於第三季，單季整體毛利率重返 3 成，單季每股盈餘約 1.17 元左右，全年 4.24 元。

大陸中小碳煙廠陸續退出市場，碳煙報價呈現逐季走高的格局，以 N330 為例，每公斤報價由第一季 32 元，走高到第二、三季的 38 元，而第四季反映油價走高，漲到 42 元，中橡碳煙事業群第一到三季毛利率分別為 11.5%、15.8% 以及 10.4%，反映碳煙價格調漲，10 月營收為 19.44 億元，月增率 23.68%，年增率 45.94%，創下 2014 年 10 月以來的新高，11 月營收為 17.94 億元，月減率 7.76%，年增率 29.68%。



碳煙占了中橡營收比重達 7 成，第四季售價優於第三季，該事業群毛利率走高，整體毛利率可望回到 3 成水準，法人估，單季每股盈餘約 1.17 元左右，連續三個季度每股獲利保持在 1 元水準。



其轉投資 55% 電池芯能元科技展開彌補虧損減增資作業，中橡決議再取得 7500 萬股，上限 7.5 億元，Dyson、Philips 等家電客戶，以及國內電動機車等接單成長，產能利用率由 4 成提高到 9 成。







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