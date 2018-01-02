好悲觀 四分之一民眾認為2018會變更窮

2018 國情調查結果出爐，民眾不只對當前經濟表現不滿意，展望新的一年，近 6 成對台灣未來發展感到悲觀，更有 1/4 民眾預期，今年自己會變更窮，企業加薪幅度趕不上物價上漲的陰影仍然令人備感壓力。

新年一開始，天下雜誌今 (2) 日公布 2018 國情調查結果，國人對國家前景悲觀大於樂觀。高達 7 成 2 表示，對台灣目前經濟表現不滿意，滿意的只有 22.5% ； 59.2% 的人對台灣未來發展感到悲觀，樂觀者占 33.3% 。

雖然這 2 年經濟成長率均可望保 2，不過，對新的一年自己的經濟情況， 25% 的人預期將每況愈下變更窮、 17.7% 認為可以變好、 50.7% 評估和 2017 年一樣。



▲天下雜誌調查顯示，展望今年個人經濟， 25% 的人擔心會變更窮。（圖／天下雜誌提供）

天下雜誌進一步分析，台灣製造業外移、產業升級太慢，在企業加薪幅度趕不上通貨膨脹率下，導致民眾實質薪資倒退，是讓國人對經濟成長無感的主因。而雖然政府積極推動前瞻計畫以及勞基法修改，不過調查顯示出，大部分人對國家未來依然感到迷網。

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