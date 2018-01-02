【華冠投顧】賴昇楷:多頭拿回短中期掌控權 台虹、日電貿攜手大漲創高

◆ 盤勢分析

上週五提到「台股連三天收中紅，不是外資最愛台灣刻意營造 2017 美麗句點，而是看好未來行情提前布局」，今天大盤繼續 + 67 點，指數及 K 線連 4 紅，不僅「本周大盤及 OTC 守在 12/28(四) 向上缺口之上偏多震盪 (非盤即漲的意思)」的預期實現機率頗高，更重要是大盤完全封閉 11/30 空方缺口，多頭拿回短中期掌控權，第一季紅包行情將大有可為，傳產及電子會輪流表現。操作上當盤勢震盪或拉回淬鍊出未來強勢股時就是很好的布局時機。

先前介紹軟性銅箔基板漲價最大受惠廠 8039 台虹，上週創新高 64.9 推升漲幅達 30% 後連續拉回 2 天，在大家擔心止漲之時，上週五昇楷盤後影音說 "他不會就此結束"，幫大家打氣，今天果然得到走勢善意回應，再度大漲 6.86%，收盤價創高 63.9，續抱的好朋友及學員持續獲利 ing。

◆ 焦點個股：《3090 日電貿》

被動元件通路商，光是持續缺貨的鉭質電容、鋁質電容與陶瓷電容 (MLCC) 就占營收超過 5 成，去年下半年受惠產品漲價推升第 3 季毛利率 17.1%、營益率 8.06%，雙雙創 102 年後新高，第四季維持高檔表現，預估全年賺 3.5 元。今年上半年電容類產品缺貨未解可望持續漲價，H1 獲利將水漲船高。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。