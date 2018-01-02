保護主義抑制需求 現代汽車估2018銷量僅小幅成長

路透社報導，韓國現代汽車週二稱 2018 年銷量僅會小幅成長，因全球經濟成長遲滯，且保護主義抑制全球主要市場對該公司的汽車需求。

現代汽車及其關聯企業起亞汽車表示，美國和中國市場的需求料將走軟。兩家公司公佈今年的汽車銷量目標為 755 萬輛。

分析師稱，這略高於 2017 年全年約 730 萬輛的預估銷量，但該銷量為五年來最低。



韓國投資證券 (KIS) 的分析師 Kim Jin-woo 表示：「現代和起亞的銷量目標低於預期，這似乎是個保守目標，反映了中國市場緩慢復甦以及在美國市場依然面臨困境。」



2017 年銷售數字將在週二稍晚公佈，但分析師預計兩家公司的銷量將遠遠低於 825 萬輛的目標，為連續第三年來未能達標。



去年現代汽車在中國的銷量大幅下滑，因韓國方面部署薩德系統使中韓關係產生齟齬。同時，現代汽車進軍運動休旅 SUV 失利，也損及其在中國和美國市場的銷量。



現代汽車計劃在美國和中國推出更多 SUV，但分析師稱新一代 Santa Fe SUV 等新款車型的推出可能已經太遲，未能大幅刺激銷量。

另外，中國取消乘用車購置稅優惠，或許也將對現代汽車以轎車為主的產品組合造成不利影響。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』