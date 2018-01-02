為什麼美國人愛吃阿斯匹林 原因是這個

統計顯示，全球阿斯匹林年消耗量近年來基本維持在 5 萬噸左右，相當於每年服下 1500 億片阿斯匹林藥片，光是美國的阿斯匹林原料藥耗用就占世界產量的 30-40%。

由於藥效眾多，阿斯匹林 (Aspirin) 素有萬能藥、大力丸之稱，是世界醫藥史上公認的 3 大經典傑作之一，號稱「一片在手天下不愁」。中國網友更笑稱，阿斯匹林在西方絕對是神品，相當於中國板藍根、萬金油。

《科技日報》報導，阿斯匹林的英文名字 Aspirin 透露了它的來歷，它與柳樹有關。從阿斯匹林的化學名稱乙醯水楊酸 (acetylsalicylic acid)，還可以洞悉它的製作過程。柳樹皮中的活性成分水楊苷被分離、純化，再水解、氧化成水楊酸，水楊酸是一種中強酸，會使口腔感到灼痛或胃痛，於是，通過酯化反應，把水楊酸變成乙醯水楊酸。結晶後就製作成了我們現在看到的阿斯匹林。

阿斯匹林一般是用於鎮痛。美國對藥品控制其實很嚴，但很多超市的櫃檯上卻可以找到各式止疼藥。但也有部落客表示，美國人並不更怕疼，他們只是被灌輸了疼痛是一種必須要馬上去掉的感受。

除了解除疼痛外，阿斯匹林還能解熱、抗炎、抗風濕、抗關節炎、抗血栓以及可用於兒科皮膚黏膜淋巴結綜合征的治療。

英國科學家發現阿斯匹林這種「一專多能」緣於其可阻止前列腺素形成。北京大學神經科學研究所研究員伊鳴指出，阿斯匹林通過抑制前列腺素等致敏機械性或緩激肽、組胺等化學性刺激物質的合成，可減弱炎症所產生的活性物質帶來的疼痛感。

科普作家方舟子也寫文章對此作過論述，他說，阿斯匹林能夠阻止前列腺素的合成，正是這種前列腺素能夠參與肌體炎症、升高體溫和增加疼痛感，使血液凝結並參與肌體其他部位的活動進程。某些前列腺素可以促進血小板的凝固，形成導致心肌梗塞、中風和其他心血管病的血栓。阿斯匹林阻止前列腺素形成，從而也就阻止了這些疾病的發生。

雖然阿斯匹林真有點像「萬金油」，但是值得注意的是，其功能主治說明大多附有「本品僅能緩解症狀，不能治療病因，應用其他藥物對病因進行治療」的類似說明。也就是說阿斯匹林大多數情況下只能治標不能治本。而且還有副作用。

伊鳴認為，長期服用阿斯匹林在預防血小板凝集的同時，有引起胃腸道反應、損害肝腎，和出血的風險，因此需要仔細權衡利弊，在醫師指導下合理使用。

英國心臟病基金會的斯圖爾特教授建議，沒有心臟病或心臟病症狀的人不要每天服用阿斯匹林，因為內出血的危險太大；正在服用阿斯匹林的人也不要忙於停用，任何關於是否服用或停服阿斯匹林的決定都應該由醫生來作。

阿斯匹林對胃黏膜的直接刺激，引起等胃腸道反應發生率為 3－9%，停藥後多可消失，長期或大劑量服用可引起胃腸道出血或潰瘍。因此，專家提醒，患者服用時間過長，如超過 5 年，應定期監測消化道出血的風險。且哮喘患者、手術患者、胃及十二指腸潰瘍患者、活動性潰瘍患者、血小板減少患者和凝血功能不佳者忌服阿斯匹林。