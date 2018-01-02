德銀員工的新年禮物：獎金和加薪終於回來了

摘要：德意志銀行 CEO 對德國媒體稱，德銀將循例恢復 2017 年的獎金髮放，並將在部分領域進行加薪。去年，受累於美國司法部的高額罰金，德銀大砍 80% 的獎金。

德意志銀行 CEO John Cruan 對德國媒體稱，德銀將循例恢復 2017 年的獎金髮放。

2016 年，受累於美國司法部 72 億美元的高額罰金，德銀獎金池大幅削減，從 2015 年的 24 億歐元銳減至 5.46 億歐元。

「我們一直在說，我們會在 2017 年回歸正常的獎金系統，」德銀 CEO 對德國紙媒 Boersen-Zeitung 稱，「我們也會在某些領域進行加薪。」

這是 John Cruan 擔任德銀 CEO 兩年半以來，德銀的首次加薪。至於加薪的對象有誰，CEO 並未過多透露。

此前，德銀持續提到 2017 年削減獎金池是一次性舉措。

獎金和加薪已經回歸，不過，這家德國最大銀行卻依舊難言痊癒。德銀的營收仍然沒有起色，甚至還在加速下滑。

從目前已披露的最新數據來看，2017 年第三季，德銀的投行收入年增率減少了 24%，而投行部門的收入在總收入中占比超過 50%。相比之下，華爾街五大銀行的投行業務，平均上升了 15.2%。

而正如其他歐洲投行一樣，德銀同樣還要面臨英國脫歐的不確定性。英國央行 12 月稱，希望能歡迎大型的外資行在英國脫歐後，來英國設立分公司而非子公司。

對此，德銀 CEO 稱，這一提議「給了我們更多規劃上的確定性」。德銀目前在英國約有 9000 名員工。

另一方面，美國稅改法案落定後，因公司稅稅率下降影響遞延稅資產價值，德銀股價受累跌超 7%。

對於稅改的影響，德銀 CEO 對德國媒體稱，德銀會受到一定影響，目前仍在評估可能的損失。此前瑞信宣布計提賬面損失 23 億瑞士法郎，因美國稅改通過。

『新聞來源／華爾街見聞』